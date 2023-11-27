A agência móvel vem te encontrar!

A agência móvel é o ponto de recepção Île-de-France Mobilités mais próximo de você

A agência móvel é um ponto de recepção de mobilidade que vem te encontrar no seu município.

É possível:

  • Assine os serviços do Vélozone: aluguel de bicicletas, estacionamento seguro.
  • Compre ou devolva uma bicicleta alugada.
  • Assine o serviço de localização Véligo.
  • Faça a manutenção da sua bicicleta pessoal: ajustes e pequenos reparos. Reparos mais substanciais podem precisar ser realizados no Vélozone.
  • Descubra sobre os auxiliares de compra da Île-de-France Mobilités.

Além disso, de forma mais ampla, você pode conhecer todos os serviços de mobilidade da região:

  • Compre ou recarregue seus ingressos
  • Aproveite conselhos para suas viagens de transporte público, em bicicletas ou estacionamentos na estação
Consulte a agenda da agência móvel