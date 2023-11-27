A agência móvel é o ponto de recepção Île-de-France Mobilités mais próximo de você
A agência móvel é um ponto de recepção de mobilidade que vem te encontrar no seu município.
É possível:
- Assine os serviços do Vélozone: aluguel de bicicletas, estacionamento seguro.
- Compre ou devolva uma bicicleta alugada.
- Assine o serviço de localização Véligo.
- Faça a manutenção da sua bicicleta pessoal: ajustes e pequenos reparos. Reparos mais substanciais podem precisar ser realizados no Vélozone.
- Descubra sobre os auxiliares de compra da Île-de-France Mobilités.
Além disso, de forma mais ampla, você pode conhecer todos os serviços de mobilidade da região:
- Compre ou recarregue seus ingressos
- Aproveite conselhos para suas viagens de transporte público, em bicicletas ou estacionamentos na estação