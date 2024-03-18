Notícias semelhantes

Após as interrupções de janeiro de 2024 na região de Centre e Sud Yvelines, estudantes com passagem de transporte escolar válido em janeiro de 2024 podem ser excepcionalmente compensados de acordo com as condições de compensação estabelecidas pela Île-de-France Mobilités.

Como resultado, uma campanha de compensação é lançada, em um boletim excepcional, de 18 de março a 14 de abril (inclusive).

Como acessar a compensação?

Uma página dedicada permitirá que você registre sua inscrição no ticket de janeiro de 2024.

Esta página estará aberta de 18 de março a 14 de abril de 2024 (inclusive).

Quais municípios estão preocupados com a campanha de compensação?

Os municípios do Centro e do Território das Yvelines do Sul abaixo estão preocupados com a compensação.

Lista de municípios envolvidos: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière École, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric

Quais são as condições para o acesso à compensação?

Para acessar a compensação, você deve:

Mora em um dos municípios envolvidos ;

; Esteja na escola;

Comprei uma assinatura elegível que é válida em janeiro de 2024.

Você será solicitado a fornecer os seguintes documentos de apoio, em formato JPEG ou PDF (limitado a 1 MB):

Certificado escolar Imagine R válido em janeiro de 2024.

Para baixar seu certificado Navigo, faça login ou crie sua conta clicando AQUI .

Para baixar seu certificado Navigo, faça login ou crie sua conta . Casos Especiais: Para portadores de um Cartão de Escola de Ônibus (Optile) ou um Cartão Scol'R – Circuito Escolar Especial, o certificado Navigo será substituído por uma fotocópia da frente do Cartão.

Quais pacotes são elegíveis para a campanha de compensação?

Imagine R School

Cartão de Ônibus Escolar (OPTILE)

Cartão Scol'R – Circuitos Escolares Especiais

Por favor, note que outros bilhetes de transporte não são elegíveis para compensação.

Quais são os valores da indenização?

A compensação é definida de acordo com o pacote mantido pelo usuário: