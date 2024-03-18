Notícias semelhantes

Após as interrupções de janeiro de 2024 na região de Centre e Sud Yvelines, estudantes com passagem de transporte escolar válido em janeiro de 2024 podem ser excepcionalmente compensados de acordo com as condições de compensação estabelecidas pela Île-de-France Mobilités.
Como resultado, uma campanha de compensação é lançada, em um boletim excepcional, de 18 de março a 14 de abril (inclusive).
Como acessar a compensação?
Uma página dedicada permitirá que você registre sua inscrição no ticket de janeiro de 2024.
Esta página estará aberta de 18 de março a 14 de abril de 2024 (inclusive).
Quais municípios estão preocupados com a campanha de compensação?
Os municípios do Centro e do Território das Yvelines do Sul abaixo estão preocupados com a compensação.
Lista de municípios envolvidos: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière École, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric
Quais são as condições para o acesso à compensação?
Para acessar a compensação, você deve:
- Mora em um dos municípios envolvidos;
- Esteja na escola;
- Comprei uma assinatura elegível que é válida em janeiro de 2024.
Você será solicitado a fornecer os seguintes documentos de apoio, em formato JPEG ou PDF (limitado a 1 MB):
- Certificado escolar Imagine R válido em janeiro de 2024.
Para baixar seu certificado Navigo, faça login ou crie sua conta clicando AQUI.
- Casos Especiais: Para portadores de um Cartão de Escola de Ônibus (Optile) ou um Cartão Scol'R – Circuito Escolar Especial, o certificado Navigo será substituído por uma fotocópia da frente do Cartão.
Quais pacotes são elegíveis para a campanha de compensação?
- Imagine R School
- Cartão de Ônibus Escolar (OPTILE)
- Cartão Scol'R – Circuitos Escolares Especiais
Por favor, note que outros bilhetes de transporte não são elegíveis para compensação.
Quais são os valores da indenização?
A compensação é definida de acordo com o pacote mantido pelo usuário:
Acesso ao pedido de indenização
Antes de fazer login, lembre-se de preparar seus documentos de apoio em formato Jpeg ou PDF (máximo 1MB por arquivo). A solicitação não pode ser bem-sucedida sem os documentos de apoio.
Nenhuma compensação será paga caso haja um arquivo incompleto ou inconsistente entre a declaração feita online e os documentos de apoio fornecidos. Apenas uma solicitação por assinante será processada.
Toda a compensação é feita por carta cheque enviada pelo correio para o endereço conhecido ou fornecido no processo de inscrição, dentro de 6 semanas a partir da data de encerramento das inscrições, ou seja, no máximo no domingo, 26 de maio de 2024.
Após enviar seu formulário, você receberá uma mensagem automática de confirmação. Em caso de falha na aplicação (documento errado, ausência de documentos, etc.), entraremos em contato conosco por e-mail para regularizar o arquivo.
Se você tiver alguma dúvida, pode nos contatar pelo telefone 01 34 57 57 57
*Por favor, note que cada usuário está vinculado a um município de referência de acordo com seu local de residência fornecido no momento do registro. Se você mudou seu endereço nesse meio tempo, precisará abrir uma reclamação e fornecer comprovante de endereço para o mês de janeiro de 2024.