De 19 a 30 de novembro de 2022, a rede de ônibus Île-De-France Mobilités em Paris Saclay está se unindo à Emmaus Les Ulis para o Natal de 2022 para organizar sua 13ª grande coleção de brinquedos de ônibus.
Agentes da rede de ônibus (organizadores da operação) e voluntários da Emmaus Les Ulis estarão presentes para arrecadar doações. Todos os brinquedos serão então separados e entregues à associação, que ficará responsável pela distribuição.
Venha doar seus brinquedos para o Papai Noel e participe de uma ação de solidariedade.
Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos, e por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.
Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2022 em cada município, bem como os locais e horários de presença:
Sábado, 19 de novembro:
Das 10h às 13h - Place de la liberté em Les Ulis
Das 15h às 18h - Complexo Esportivo Saint Exupéry em Villebon Sur Yvette
Segunda-feira, 21 de novembro:
Das 10h30 às 13h - Place de l'Union Européenne em Massy
Das 15h30 às 18h30: Place de la liberté em Les Ulis
Terça-feira, 22 de novembro:
Das 16h30 às 18h - 2 rue de la Grange, a escola da vila em Saclay
Quarta-feira, 23 de novembro:
Das 10h30 às 13h - Praça do Mercado Chevry em Gif Sur Yvette
Das 17h às 19h - Conservatório Erik Satie em Villebon Sur Yvette
Quinta-feira, 24 de novembro:
Das 11h às 13h30 - Escola 4 Corners em Bures Sur Yvette
Das 17h30 às 19h - Place du marché vallée em Gif Sur Yvette
Sexta-feira, 25 de novembro:
Das 10h30 às 12h30 - Place de la mairie em Epinay Sur Orge
Das 16h às 19h - Prefeitura, Place du Général Leclerc em Orsay
Sábado, 26 de novembro:
Das 10h às 13h - La Grange Maison-Parc em Bures sur Yvette
Das 16h às 19h - Place de la victoire em Palaiseau
Terça-feira, 29 de novembro:
Das 10h30 às 12h30 - Place du 19 mars 1962 em Marcoussis
Das 16h15 às 18h30 - Place de la mairie em Saint Aubin
Quarta-feira, 30 de novembro:
Das 10h30 às 13h - Place De Bretten em Longjumeau
Das 16h às 18h30 - Em frente ao grupo escolar em Villiers Le Bâcle
