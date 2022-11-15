O ônibus de Natal está de volta

Juntos, vamos coletar brinquedos para crianças

De 19 a 30 de novembro de 2022, a rede de ônibus Île-De-France Mobilités em Paris Saclay está se unindo à Emmaus Les Ulis para o Natal de 2022 para organizar sua 13ª grande coleção de brinquedos de ônibus.

Agentes da rede de ônibus (organizadores da operação) e voluntários da Emmaus Les Ulis estarão presentes para arrecadar doações. Todos os brinquedos serão então separados e entregues à associação, que ficará responsável pela distribuição.

Venha doar seus brinquedos para o Papai Noel e participe de uma ação de solidariedade.

Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos, e por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.

Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2022 em cada município, bem como os locais e horários de presença:

Sábado, 19 de novembro:

Das 10h às 13h - Place de la liberté em Les Ulis

Das 15h às 18h - Complexo Esportivo Saint Exupéry em Villebon Sur Yvette

Segunda-feira, 21 de novembro:

Das 10h30 às 13h - Place de l'Union Européenne em Massy

Das 15h30 às 18h30: Place de la liberté em Les Ulis

Terça-feira, 22 de novembro:

Das 16h30 às 18h - 2 rue de la Grange, a escola da vila em Saclay

Quarta-feira, 23 de novembro:

Das 10h30 às 13h - Praça do Mercado Chevry em Gif Sur Yvette

Das 17h às 19h - Conservatório Erik Satie em Villebon Sur Yvette

Quinta-feira, 24 de novembro:

Das 11h às 13h30 - Escola 4 Corners em Bures Sur Yvette

Das 17h30 às 19h - Place du marché vallée em Gif Sur Yvette

Sexta-feira, 25 de novembro:

Das 10h30 às 12h30 - Place de la mairie em Epinay Sur Orge

Das 16h às 19h - Prefeitura, Place du Général Leclerc em Orsay

Sábado, 26 de novembro:

Das 10h às 13h - La Grange Maison-Parc em Bures sur Yvette

Das 16h às 19h - Place de la victoire em Palaiseau

Terça-feira, 29 de novembro:

Das 10h30 às 12h30 - Place du 19 mars 1962 em Marcoussis

Das 16h15 às 18h30 - Place de la mairie em Saint Aubin

Quarta-feira, 30 de novembro:

Das 10h30 às 13h - Place De Bretten em Longjumeau

Das 16h às 18h30 - Em frente ao grupo escolar em Villiers Le Bâcle

