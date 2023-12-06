Estacionamento para bicicletas em conexão com o ônibus

Localizada próxima à Gare de Louvres, em conexão com as linhas 702, R4 (para Roissy), R1 (para Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 e R7, seu novo equipamento agora permite que você estacione sua bicicleta com total tranquilidade a qualquer momento!



Aberto 24 horas por dia , 7 dias por semana, este espaço coberto e fechado também possui um sistema de videovigilância.

30 lugares estão à sua disposição.



Este espaço é acessível com um passe Navigo e assinando um pacote específico de "Estacionamento de Bicicletas" diário, mensal ou anual.



Você tem um passe Navigo Annual, Imagine'R ou Senior? Boas notícias! Você pode aproveitar esse serviço gratuitamente!