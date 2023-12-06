Estacionamento de bicicletas em Louvres

Publicado em

Leitura 1 min

Desde 1º de agosto de 2023, novos equipamentos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para suas motos

Ilustração de um estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités.

Estacionamento para bicicletas em conexão com o ônibus

Localizada próxima à Gare de Louvres, em conexão com as linhas 702, R4 (para Roissy), R1 (para Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 e R7, seu novo equipamento agora permite que você estacione sua bicicleta com total tranquilidade a qualquer momento!

Aberto 24 horas por dia , 7 dias por semana, este espaço coberto e fechado também possui um sistema de videovigilância.
30 lugares estão à sua disposição.

Este espaço é acessível com um passe Navigo e assinando um pacote específico de "Estacionamento de Bicicletas" diário, mensal ou anual.

Você tem um passe Navigo Annual, Imagine'R ou Senior? Boas notícias! Você pode aproveitar esse serviço gratuitamente!

Saiba mais e assine o serviço de Estacionamento para Bicicletas