A rede de ônibus Île-de-France Mobilités em Paris Saclay está adotando uma nova plataforma acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para passageiros que perderam seus pertences pessoais a bordo de um ônibus.

Para isso, clique na aba "Achados e Perdidos" no topo da sua página de "Notícias" ou clique no link abaixo 👇

Achados e perdidos

Após clicar em "formulário de perda online", tudo o que você precisa fazer é inserir as informações sobre o item perdido: descrição, local e data da perda.

A plataforma permite que você crie facilmente uma conta com seus dados e publique seu anúncio enquanto espera ser contatado.

As equipes da rede de ônibus Paris Saclay são automaticamente informadas sobre uma correspondência entre a declaração de objeto perdido emitida por um passageiro e a declaração de objeto perdido preenchida internamente. O processo de devolver o objeto ao seu proprietário é então iniciado. Dependendo das informações fornecidas, você receberá um SMS ou um e-mail informando que seu objeto foi encontrado e o local onde ele está disponível.

A entrega do objeto também é possível (às custas do viajante)!

