A partir de sábado, 24 de junho, o bonde T10 conectará Antony a Clamart em 21 minutos.

Para oferecer uma nova solução ecológica, silenciosa, rápida e eficiente para os usuários que viajam pelo sul dos Hauts-de-Seine, uma nova linha de bonde será colocada em operação neste sábado, 24 de junho.

Isso facilitará a locomoção com uma conexão direta com o RER B, Bonde T6, Bus TVM e muitas outras linhas de ônibus.



A operação do bonde T10 foi confiada à RATP Cap Bièvre, que atualmente continua o ensaio seco: estes são os testes finais, realizados nas mesmas condições da operação: os trens circulam em velocidade comercial, param em cada estação, abrem e fecham as portas, mas ainda não embarcam passageiros.



Isso garante o funcionamento adequado de todos os sistemas na linha e nos trens, e faz os ajustes finais antes da comissionamento. E nas últimas semanas, o operador tem realizado testes de "carrossel": um grande número de trens está circulando para simular a oferta, pois ela será oferecida aos passageiros assim que for colocada em serviço.



Vejo você no dia 24 de junho para celebrar o clímax... e faça a primeira viagem a bordo!

Encontre todas as informações sobre o T10 na conta dele no Twitter.