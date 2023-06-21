Neste verão suas linhas vão sair de férias

A Mantois Demand-Responsive Transport assume algumas das suas linhas de 10 de julho a 3 de setembro de 2023

Novidade neste verão!

Suas linhas 1, 4, 17, 45, 76 e R não operarão de 10 de julho a 3 de setembro. O TàD assume e te busca pela manhã e à noite.

Linhas 1 - 4 - 76:

De segunda a sexta (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a estação SNCF Bonnières-sur-Seine.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Bonnières-sur-Seine SNCF até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha R:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a rodoviária de Rosny-sur-Seine.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação rodoviária de Rosny-sur-Seine até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha 45:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a estação Épône.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Épône SNCF até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha 17:

De segunda a sexta (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você, até as estações Hardricourt e Les Mureaux

Para uma viagem entre 18h e 19h30, das estações Hardricourt e Les Mureaux até uma parada próxima a você

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

O que é o Mantois TàD?

O Transporte Responsivo à Demanda de Mantois (TàD) é aberto ao público em geral

• Opera exclusivamente por reserva

• A inscrição é gratuita na plataforma tad.iledefrance-mobilites.fr

Quanto custa?

• Preço regional aplica-se a este serviço (passe Navigo, imagine R, bilhete T+, etc.)

• Validação é obrigatória

• Encontre a lista de bilhetes de transporte no site iledefrance-mobilites.fr seção " Passe e Bilhete"

Como reservar?

Na plataforma Île-de-France Mobilités, dedicada ao transporte sob demanda e na qual você pode:

1. Crie sua conta

2. Reserve sua carona*

3. Monitore seu DRT em tempo real

4. Avalie seu carro

*de um mês antes e até 1 hora antes da partida

Livro sobre:

IDF Mobilités T&D App

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 63 das 9h às 18h de segunda a sexta-feira

