Novidade neste verão!
Suas linhas 1, 4, 17, 45, 76 e R não operarão de 10 de julho a 3 de setembro. O TàD assume e te busca pela manhã e à noite.
Linhas 1 - 4 - 76:
De segunda a sexta (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a estação SNCF Bonnières-sur-Seine.
Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Bonnières-sur-Seine SNCF até uma parada próxima a você.
Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui
Linha R:
De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a rodoviária de Rosny-sur-Seine.
Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação rodoviária de Rosny-sur-Seine até uma parada próxima a você.
Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui
Linha 45:
De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a estação Épône.
Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Épône SNCF até uma parada próxima a você.
Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui
Linha 17:
De segunda a sexta (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você, até as estações Hardricourt e Les Mureaux
Para uma viagem entre 18h e 19h30, das estações Hardricourt e Les Mureaux até uma parada próxima a você
Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui
O que é o Mantois TàD?
O Transporte Responsivo à Demanda de Mantois (TàD) é aberto ao público em geral
• Opera exclusivamente por reserva
• A inscrição é gratuita na plataforma tad.iledefrance-mobilites.fr
Quanto custa?
• Preço regional aplica-se a este serviço (passe Navigo, imagine R, bilhete T+, etc.)
• Validação é obrigatória
• Encontre a lista de bilhetes de transporte no site iledefrance-mobilites.fr seção " Passe e Bilhete"
Como reservar?
Na plataforma Île-de-France Mobilités, dedicada ao transporte sob demanda e na qual você pode:
1. Crie sua conta
2. Reserve sua carona*
3. Monitore seu DRT em tempo real
4. Avalie seu carro
*de um mês antes e até 1 hora antes da partida
Livro sobre:
IDF Mobilités T&D App
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 63 das 9h às 18h de segunda a sexta-feira
Encontre todas as nossas notícias em nossa conta do Twitter @Mantois_IDFM