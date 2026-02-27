Um sistema no coração da mobilidade local
O Transporte Responsivo à Demanda (DRT) completa a rede de ônibus e trens na região da Île-de-France. Implantado em muitos territórios, atende às suas necessidades de viagem locais por meio de:
- conectando áreas residenciais a centros de vida (estações de trem, escolas, centros urbanos),
- oferecendo uma solução flexível quando a oferta tradicional não é adequada,
- viajando com os mesmos bilhetes de transporte que no restante da rede Île-de-France.
É um sistema projetado para atender às necessidades concretas de cada território, inclusive o nosso.
TàD no território de Saint Germain Boucles de Seine
Em nosso território, o TàD atende os municípios de Aigremont e Chambourcy.
Com seus 5 stops, permite:
- uma partida para ou a partir do Collège André Derain em Chambourcy
- uma conexão com as linhas 8 e R4
- fácil acesso a Poissy ou Saint-Germain-en-Laye
Para se adaptar às necessidades diárias, 4 viagens são realizadas em dias úteis sem reserva obrigatória , oferecendo mais flexibilidade aos passageiros.
O serviço opera de segunda a domingo, incluindo feriados, e pode ser reservado com até 30 dias de antecedência e pelo menos 1 hora antes da partida.
Como em outros transportes públicos, a validação do bilhete a bordo é obrigatória.
Como reservar sua carona?
A reserva é rápida e acessível para todos:
- Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités ou https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
- Escolha sua parada de partida e chegada
- Selecione a data e hora desejadas
- Confirme sua reserva