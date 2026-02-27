Transporte Responsivo à Demanda: Simples, Flexível, Acessível

O Transporte Sob Demanda atende às suas necessidades, além de outros modos de transporte em Île-de-France. Você escolhe sua rota, reserva e o veículo chega até você. Implantado em muitos territórios da Île-de-France, é acessível em Aigremont e Chambourcy.

Um sistema no coração da mobilidade local

O Transporte Responsivo à Demanda (DRT) completa a rede de ônibus e trens na região da Île-de-France. Implantado em muitos territórios, atende às suas necessidades de viagem locais por meio de:

  • conectando áreas residenciais a centros de vida (estações de trem, escolas, centros urbanos),
  • oferecendo uma solução flexível quando a oferta tradicional não é adequada,
  • viajando com os mesmos bilhetes de transporte que no restante da rede Île-de-France.

É um sistema projetado para atender às necessidades concretas de cada território, inclusive o nosso.

TàD no território de Saint Germain Boucles de Seine

Em nosso território, o TàD atende os municípios de Aigremont e Chambourcy.

Com seus 5 stops, permite:

  • uma partida para ou a partir do Collège André Derain em Chambourcy
  • uma conexão com as linhas 8 e R4
  • fácil acesso a Poissy ou Saint-Germain-en-Laye

Para se adaptar às necessidades diárias, 4 viagens são realizadas em dias úteis sem reserva obrigatória , oferecendo mais flexibilidade aos passageiros.

O serviço opera de segunda a domingo, incluindo feriados, e pode ser reservado com até 30 dias de antecedência e pelo menos 1 hora antes da partida.

Como em outros transportes públicos, a validação do bilhete a bordo é obrigatória.

Suba a bordo do TàD nas comunas de Aigremont e Chambourcy.

Consulte os horários do seu T&D

Como reservar sua carona?

A reserva é rápida e acessível para todos:

  1. Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités ou https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
  2. Escolha sua parada de partida e chegada
  3. Selecione a data e hora desejadas
  4. Confirme sua reserva
Eu reservo minha viagem de T&D em poucos cliques!

