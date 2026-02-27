TàD no território de Saint Germain Boucles de Seine

Em nosso território, o TàD atende os municípios de Aigremont e Chambourcy.

Com seus 5 stops, permite:

uma partida para ou a partir do Collège André Derain em Chambourcy

uma conexão com as linhas 8 e R4

fácil acesso a Poissy ou Saint-Germain-en-Laye

Para se adaptar às necessidades diárias, 4 viagens são realizadas em dias úteis sem reserva obrigatória , oferecendo mais flexibilidade aos passageiros.

O serviço opera de segunda a domingo, incluindo feriados, e pode ser reservado com até 30 dias de antecedência e pelo menos 1 hora antes da partida.

Como em outros transportes públicos, a validação do bilhete a bordo é obrigatória.