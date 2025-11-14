Sexta-feira, 14 de novembro, marca um avanço para a mobilidade fraca no território de Pays Briard🚲.

Para permitir que os passageiros estacionem suas bicicletas próximas às estações e estações de trem, a Île-de-France Mobilités continua implementando estacionamento seguro para bicicletas em toda a região da Île-de-France.

Agora é mais um estacionamento para bicicletas que está sendo criado. Tivemos o prazer de receber a instalação esta manhã no território do Pays Briard, ao lado da estação de trem de Mormant.

🚲 Essa infraestrutura equipada promove a intermodalidade, em particular para percorrer a primeira e a última milha e, assim, se unir ao transporte público (neste caso, linha P), para facilitar a mobilidade suave diária dos habitantes do território.



Vagas de estacionamento para bicicletas são fechadas e seguras com videovigilância, mas também existem vagas de acesso autônomo na forma de aros protegidos. A estação Mormant está equipada com os 2 modelos e uma estação de reparo de autoatendimento, pois os usuários do território são sensíveis à noção de mobilidade suave.



i️O acesso a vestiários internos está sujeito a assinatura e é gratuito para portadores de assinaturas válidas do Navigo Annual, Senior Annual, Imagine R School e Imagine R Student.



📅 Estamos ansiosos para vê-lo na terça-feira, 9 de dezembro, das 16h30 às 18h30

Estamos planejando uma "inauguração", com o seguinte no programa:

▪️ Um Suporte Móvel

▪️ Distribuição dos panfletos

▪️ Distribuição de confeitaria

▪️ Presença de dois agentes Cykleo para apresentar o equipamento

▪️ Registro de serviço no local