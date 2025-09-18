O 42º Dia Europeu do Patrimônio acontecerá de 19 a 21 de setembro de 2025 com o tema "patrimônio arquitetônico".
E deve-se dizer que, nesse assunto, somos particularmente mimados no Departamento de Seine-et-Marne.
Uma oportunidade perfeita para visitar gratuitamente os edifícios, monumentos e estruturas mais belos herdados do passado em nosso território #PaysBriard.
Aqui estão 2 que você pode visitar usando nossas linhas de ônibus 🚌. #OnVousYEmmène
📍O Château de Brie-Comte-Robert localizado na Communauté de communes de l'Orée de la Brie:
#OnVousYEmmène com as linhas 3126, 3148, 7716, 3141, 3108, 3106, 3101, 3121, 3142, 423, 3141
🚏Parada de ônibus: Rendez-vous Château - J.C Barigot
📍O Château de Blandy-les-Tours, localizado na Communauté de communes Les Portes, fica entre cidades e florestas:
#OnVousYEmmène com a linha 3124
🚏 Parada de ônibus: Château
Île-de-France Mobilités deseja um bom fim de semana 😊
Dias Europeus do Patrimônio
