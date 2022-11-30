Os ônibus da região de Bièvre, em parceria com as cidades de Antony, Le Plessis-Robinson, a loja Auchan, a Île-de-France Mobilités e o Grupo RATP, estão organizando seu primeiro "Ônibus de Natal"!

Este ano, sua rede local de transporte, operada pela RATP Cap Bièvre em nome da Île-de-France Mobilités, está implementando sua primeira operação de "Ônibus de Natal" de 12 a 19 de dezembro, nas cidades de Antony e Le Plessis-Robinson. O objetivo será coletar novos brinquedos ou brinquedos em muito bom estado, que serão então entregues ao Secours Populaire d'Antony em 16 de dezembro e à La Cité de l'Enfance em Plessis-Robinson em 19 de dezembro. Essas instituições de caridade e organizações sociais então os redistribuem para crianças menos privilegiadas.

Juntos, vamos colecionar brinquedos novos ou brinquedos em ótimo estado (sem bichos de pelúcia) para crianças! Encontre o ônibus de Natal especialmente decorado para a ocasião:

Na segunda-feira, 12 e terça-feira, 13 de dezembro, das 9h às 17h, você encontrará o ônibus de Natal no estacionamento da loja AUCHAN Pascal em Antony





Na quarta-feira, 14 de dezembro, das 14h às 18h, o ônibus será estacionado no Mercado de Natal localizado na Av. Charles de Gaulle em Plessis-Robinson





Na quinta-feira, 15 de dezembro, o Ônibus de Natal irá buscar as doações que terão sido arrecadadas de 5 a 13 de dezembro pela cidade de Antony nos três locais:

- Centre Communal d'Action Sociale d'Antony, 81 rue Prosper Legouté - Centre Culturel Ousmane SY, 4 Boulevard des Pyrénées - Le 11, Espace Jeune, 11 Boulevard Brossolette





Estamos contando com você!