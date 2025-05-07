Os ônibus da linha 95-04 equipados com suportes para bicicletas!

Desde 15 de julho de 2024, para facilitar a intermodalidade, um serviço de suporte para bicicletas é oferecido na parte traseira dos veículos.

O serviço está disponível gratuitamente, a partir dos 16 anos, com seu ingresso habitual, sem reserva prévia (assento não garantido).

Os pontos de parada onde você pode carregar sua bicicleta são reconhecíveis por um pictograma de "bike".

9 paradas são elegíveis, em 7 municípios:

Estação de trem Cergy Saint-Christophe (CERGY) Prefeitura (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Escola Montreuil (MONTREUIL-SUR-EPTE) Buchet RD14 (BUHY) La Chapelle (LA CHAPELLE-EN-VEXIN) Estação rodoviária (MAGNY) Porte de Rouen (MAGNY) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Por favor, observe que em direção à Cergy Préfecture, a subida não é possível a partir da parada Puiseux e da Cergy Préfecture, a descida não é possível até a parada Puiseux.