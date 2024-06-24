Os ônibus da linha 95-04 estão equipados com suportes para bicicletas!

A partir de 15 de julho, para facilitar a intermodalidade, a Île-de-France Mobilités oferece um serviço de suporte para bicicletas na linha 95-04, na parte traseira dos veículos.

O serviço está disponível gratuitamente, a partir dos 16 anos, com seu ingresso habitual, sem reserva prévia (assento não garantido).

Os pontos de parada onde você pode carregar sua bicicleta são reconhecíveis por um pictograma de "bike".

9 paradas são elegíveis, em 7 municípios:

Estação de trem Cergy Saint Christophe (CERGY) Prefeitura (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Escola Montreuil (MONTREUIL SUR EPTE) Buchet RD14 (BUHY) La Chapelle (LA CHAPELLE EN VEXIN) Rodoviária de Magny Porte de Rouen (Magny) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Observe que, nas paradas "Gare de Cergy Saint Christophe" e "Puiseux", é permitido carregar a bicicleta apenas na direção de Magny.