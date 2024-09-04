Notícias semelhantes

Semana Europeia da Mobilidade 2024

De 16 a 22 de setembro de 2024, as equipes da sua região virão te encontrar na Semana Europeia da Mobilidade.

As equipes do seu território de Cœur d'Essonne vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus. Uma infinidade de atividades aguarda você com o programa:

  • Simulador de direção a bordo de um ônibus
  • Experiência virtual imersiva
  • Atividades divertidas relacionadas ao ciclismo

Estamos ansiosos para vê-lo em 22 de setembro de 2024, das 10h às 12h30, na praça do mercado Sainte-Geneviève-des-Bois

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Cœur d'Essonne.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (antiga Twitter): @CoeurEs_IDFM

