Notícias semelhantes

As equipes do seu território de Cœur d'Essonne vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus. Uma infinidade de atividades aguarda você com o programa:

Simulador de direção a bordo de um ônibus

Experiência virtual imersiva

Atividades divertidas relacionadas ao ciclismo

Estamos ansiosos para vê-lo em 22 de setembro de 2024, das 10h às 12h30, na praça do mercado Sainte-Geneviève-des-Bois

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Cœur d'Essonne.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!