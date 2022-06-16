As linhas 32 e 34 têm em comum o fato de conectarem os municípios de Chaville, Viroflay e Vélizy-Villacoublay. Enquanto a linha 34 oferece uma excelente rede da cidade de Vélizy-Villacoublay e serviço para o shopping Vélizy 2, a linha 32 continua seu trajeto para o sul para atender Jouy-en-Josas e o campus HEC.

A partir de 22 de agosto de 2022, a Île-de-France Mobilités está aumentando a frequência das linhas 32 e 34 aos domingos e feriados para apoiar o desenvolvimento de seu uso, com um ônibus a cada 45 minutos durante o dia, em vez dos 60 minutos anteriores.

Esses reforços representam 9 partidas adicionais na linha 32 e 8 partidas adicionais na linha 34, todos os domingos durante todo o ano.