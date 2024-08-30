As principais novidades são:
- Criação de um serviço adicional. Uma nova rota circular foi criada para atender ainda mais empresas e oferecer melhor cobertura dos parques empresariais localizados nos municípios de Roissy-en-France e Le Thillay.
- Integração do parque empresarial A PARK à rota. A Linha 32ZA agora atende ao parque empresarial A PARK, facilitando assim o acesso a todas as empresas desse setor.
- Oferta fora do pico. Viagens foram adicionadas durante o intervalo para o almoço para atender à forte demanda dos usuários, especialmente pelo acesso aos restaurantes da empresa localizados na rota.
- Prorrogação do horário de funcionamento. A linha agora inicia seus serviços uma hora antes, às 6h30, e opera o dia todo até as 19h30, com intervalo entre 9h30 e 11h30. Essa maior flexibilidade facilita a circulação dos usuários, mesmo fora do horário tradicional de atendimento.