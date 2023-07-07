Notícias semelhantes

Bem-vindo ao seu novo território "Provinois - Brie et Seine"!

Encontre todas as informações essenciais sobre o território "Provinois - Brie et Seine"

Mapa do território "Provinois - Brie et Seine"

Mapa do território "Provinois - Brie et Seine"

A partir de 1º de agosto de 2023, a Île-de-France Mobilités está aprimorando sua oferta na região "Provinois – Brie et Seine".

Essa nova oferta faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional liderada pela Île-de-France Mobilités, que também está implementando uma renumeração progressiva, mais prática e simples das linhas de ônibus e ônibus. A nova oferta foi determinada antecipadamente pela Île-de-France Mobilités, em cooperação com as Comunidades de Municípios de Provinois, Brie Nangissienne e Bassée-Montois.

Você pode encontrar todas as informações e notícias sobre suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr ou no aplicativo Île-de-France Mobilités. Alertas de trânsito na forma de notificações podem ser configurados muito facilmente simplesmente marcando uma linha.

Uma conta no Twitter permitirá que @Provinois_IDFM acompanhe as notícias e informações da rede em tempo real.

Os números de telefone agora são os seguintes: 01 84 74 58 90

O território atendido inclui os municípios dos seguintes 3 intermunicípios:

  • Comunidade de Comunas de Brie Nangissienne
  • Comunidade de Comunas de Provinois
  • Comunidade de Comunas de La Bassée-Montois

E as linhas a seguir, que estão sujeitas a renumeração (exceto para linhas expressas, veja o artigo sobre renumeração):

Linhas expressas

  • Express 07: Provins - Donnemarie-Dontilly – Montereau-Fault-Yonne
  • Expresso 47 : Provins - Nangis - Melun
  • Express 50: Provins - Chessy

As linhas principais

  • Linha 1 (nova linha 3201): Provins - Fontaine-Fourches
  • Linha 2 (nova linha 3202): Montereau - Fontaine-Fourches
  • Linha 3 (nova linha 3203): Noyen-Sur-Seine - Gouaix - Longueville
  • Linha 14 (nova linha 3204): Nangis - Mormant - Tenente
  • Linha 9B (nova linha 3207): Provins - Poigny Gare
  • Linha 9C (nova linha 3208): Provins - Poigny Centre
  • Linha 9D (nova linha 3209): Provins - Saint-Brice
  • Linha 10 (nova linha 3210): Provins - Châtenay - Montereau-Fault-Yonne
  • Linha 11 (nova linha 3211): Provins - Nogent-sur-Seine
  • Linha 12 (nova linha 3212): Provins - Sourdun

Linhas complementares

  • Linha 13 (nova linha 3213): Bray-sur-Seine - Nangis - Chessy
  • Linha 14 (nova linha 3214): Villiers-Saint-Georges - Tournan-en-Brie
  • Linha 5 (nova linha 3215): Nangis - Jouy-le-Châtel
  • Linha 51 (nova linha 3216): Linha Urbana de Nangis
  • Linha 17 (nova linha 3217): Provins - Mons-en-Montois
  • Linha 8 (nova linha 3218): Donnemarie-Dontilly - Nangis
  • Nova linha 3219: Longueville - Provins

Linhas da escola

  • Linha 4A (nova linha 3240): Escolas em Provins
  • Linha 4B (nova linha 3241): Escolas em Provins
  • Linha 4BD (nova linha 3242): Escolas em Provins
  • Linha 4C (nova linha 3243): Escolas em Provins
  • Linha 4D (nova linha 3244): Escolas em Provins
  • Linha 4E (nova linha 3245): Escolas em Provins
  • Linha 46-1 (nova linha 3246): Provins - Maison Rouge - Nangis (Atendendo os estabelecimentos de Nangis)
  • Linha 46-2 (nova linha 3247): Provins - Saint-Ouen-en-Brie - Fouju (Servindo os estabelecimentos de Nangis)
  • Linha 46-3 (nova linha 3248): Provins - Mormant - La Chapelle-Rablais (Atendendo os estabelecimentos de Nangis)
  • Linha 16 (nova linha 3249): Donnemarie-Dontilly (Servindo ao Colégio Montois)
  • Linha 201 (nova linha 3250): Varennes-sur-Seine - Montereau - Fontaine-Fourches
  • Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher Montceaux-Lès-Provins - Villiers-St-Georges - Provins
  • Linhas 5-Bray 11 e 5-Bray 9 (nova linha 3252): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - La Tombe - Bazoches-les-Bray
  • Linha 5-Bray 3 (nova linha 3253): Colégio Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - Les Ormes
  • Linha 1-2 (nova linha 3254): Sancy-lès-Provins - Provins
  • Linhas 1-3 (nova linha 3255): Provins - Chalautre-La-Grande - Louan-Villegruis-Fontaine
  • Linha 211 (nova linha 3256): Chalmaison - Everly/Saint-Sauveur-Les-Bray
  • Linha 202 (nova linha 3257): Montereau-Fault-Yonne - Fontaine-Fourches
  • Linha 203 (nova linha 3258): Noyen-sur-Seine - Saint-Sauveur-Lès-Bray
  • Linha 9SCO (nova linha 3259): Serviço às escolas em Provins
  • Linha 204 (nova linha 3260): Saint Sauveur-Lès-Bray - Chalmaison
  • Linha 6-1 (nova linha 3261): Montereau-Fault-Yonne - Nangis
  • Linha 3 (nova linha 3262): Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher

Serviços específicos

Transporte Responsivo à Demanda

  • Estação de trem TàD Provins
  • TàD Walk em Provinois
  • TàD Nangis / St-Just
  • TàD Nangis / La Chapelle-Rablais
  • TàD Bassée
  • TàD Mons

Ônibus noturnos

  • Ônibus Noturno de Provins (a partir de 1º de agosto)
  • Ônibus Noturno Nangis (a partir de 28 de agosto)

