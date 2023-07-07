Notícias semelhantes

Mapa do território "Provinois - Brie et Seine"
A partir de 1º de agosto de 2023, a Île-de-France Mobilités está aprimorando sua oferta na região "Provinois – Brie et Seine".
Essa nova oferta faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional liderada pela Île-de-France Mobilités, que também está implementando uma renumeração progressiva, mais prática e simples das linhas de ônibus e ônibus. A nova oferta foi determinada antecipadamente pela Île-de-France Mobilités, em cooperação com as Comunidades de Municípios de Provinois, Brie Nangissienne e Bassée-Montois.
Você pode encontrar todas as informações e notícias sobre suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr ou no aplicativo Île-de-France Mobilités. Alertas de trânsito na forma de notificações podem ser configurados muito facilmente simplesmente marcando uma linha.
Uma conta no Twitter permitirá que @Provinois_IDFM acompanhe as notícias e informações da rede em tempo real.
Os números de telefone agora são os seguintes: 01 84 74 58 90
O território atendido inclui os municípios dos seguintes 3 intermunicípios:
- Comunidade de Comunas de Brie Nangissienne
- Comunidade de Comunas de Provinois
- Comunidade de Comunas de La Bassée-Montois
E as linhas a seguir, que estão sujeitas a renumeração (exceto para linhas expressas, veja o artigo sobre renumeração):
Linhas expressas
- Express 07: Provins - Donnemarie-Dontilly – Montereau-Fault-Yonne
- Expresso 47 : Provins - Nangis - Melun
- Express 50: Provins - Chessy
As linhas principais
- Linha 1 (nova linha 3201): Provins - Fontaine-Fourches
- Linha 2 (nova linha 3202): Montereau - Fontaine-Fourches
- Linha 3 (nova linha 3203): Noyen-Sur-Seine - Gouaix - Longueville
- Linha 14 (nova linha 3204): Nangis - Mormant - Tenente
- Linha 9B (nova linha 3207): Provins - Poigny Gare
- Linha 9C (nova linha 3208): Provins - Poigny Centre
- Linha 9D (nova linha 3209): Provins - Saint-Brice
- Linha 10 (nova linha 3210): Provins - Châtenay - Montereau-Fault-Yonne
- Linha 11 (nova linha 3211): Provins - Nogent-sur-Seine
- Linha 12 (nova linha 3212): Provins - Sourdun
Linhas complementares
- Linha 13 (nova linha 3213): Bray-sur-Seine - Nangis - Chessy
- Linha 14 (nova linha 3214): Villiers-Saint-Georges - Tournan-en-Brie
- Linha 5 (nova linha 3215): Nangis - Jouy-le-Châtel
- Linha 51 (nova linha 3216): Linha Urbana de Nangis
- Linha 17 (nova linha 3217): Provins - Mons-en-Montois
- Linha 8 (nova linha 3218): Donnemarie-Dontilly - Nangis
- Nova linha 3219: Longueville - Provins
Linhas da escola
- Linha 4A (nova linha 3240): Escolas em Provins
- Linha 4B (nova linha 3241): Escolas em Provins
- Linha 4BD (nova linha 3242): Escolas em Provins
- Linha 4C (nova linha 3243): Escolas em Provins
- Linha 4D (nova linha 3244): Escolas em Provins
- Linha 4E (nova linha 3245): Escolas em Provins
- Linha 46-1 (nova linha 3246): Provins - Maison Rouge - Nangis (Atendendo os estabelecimentos de Nangis)
- Linha 46-2 (nova linha 3247): Provins - Saint-Ouen-en-Brie - Fouju (Servindo os estabelecimentos de Nangis)
- Linha 46-3 (nova linha 3248): Provins - Mormant - La Chapelle-Rablais (Atendendo os estabelecimentos de Nangis)
- Linha 16 (nova linha 3249): Donnemarie-Dontilly (Servindo ao Colégio Montois)
- Linha 201 (nova linha 3250): Varennes-sur-Seine - Montereau - Fontaine-Fourches
- Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher Montceaux-Lès-Provins - Villiers-St-Georges - Provins
- Linhas 5-Bray 11 e 5-Bray 9 (nova linha 3252): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - La Tombe - Bazoches-les-Bray
- Linha 5-Bray 3 (nova linha 3253): Colégio Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - Les Ormes
- Linha 1-2 (nova linha 3254): Sancy-lès-Provins - Provins
- Linhas 1-3 (nova linha 3255): Provins - Chalautre-La-Grande - Louan-Villegruis-Fontaine
- Linha 211 (nova linha 3256): Chalmaison - Everly/Saint-Sauveur-Les-Bray
- Linha 202 (nova linha 3257): Montereau-Fault-Yonne - Fontaine-Fourches
- Linha 203 (nova linha 3258): Noyen-sur-Seine - Saint-Sauveur-Lès-Bray
- Linha 9SCO (nova linha 3259): Serviço às escolas em Provins
- Linha 204 (nova linha 3260): Saint Sauveur-Lès-Bray - Chalmaison
- Linha 6-1 (nova linha 3261): Montereau-Fault-Yonne - Nangis
- Linha 3 (nova linha 3262): Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher
Serviços específicos
Transporte Responsivo à Demanda
- Estação de trem TàD Provins
- TàD Walk em Provinois
- TàD Nangis / St-Just
- TàD Nangis / La Chapelle-Rablais
- TàD Bassée
- TàD Mons
Ônibus noturnos
- Ônibus Noturno de Provins (a partir de 1º de agosto)
- Ônibus Noturno Nangis (a partir de 28 de agosto)