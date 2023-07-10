No verão, novos horários nas suas linhas

Publicado em

Leitura 1 min

Os horários das suas rotas de ônibus mudam a partir de 10 de julho de 2023

Oferta de verão na rede de ônibus Paris Saclay

Seu horário muda durante o período de verão, de 10 de julho a 3 de setembro de 2023

Por favor, note que:

  • A Linha 11 mantém seu horário habitual em julho e o horário de verão começará em 31 de julho até 3 de setembro de 2023.
  • A Linha 10 está mudando sua rota de 10 de julho para 3 de setembro de 2023.
  • As linhas escolares, incluindo as linhas 6 e 12, não operarão durante todo o verão. Retomada do serviço em 4 de setembro de 2023.
  • As linhas 9 e 91.06 retomarão seus horários habituais mais cedo que as demais, na segunda-feira, 21 de agosto de 2023.
Clique aqui para encontrar seu horário de verão