Seu horário muda durante o período de verão, de 10 de julho a 3 de setembro de 2023
Por favor, note que:
- A Linha 11 mantém seu horário habitual em julho e o horário de verão começará em 31 de julho até 3 de setembro de 2023.
- A Linha 10 está mudando sua rota de 10 de julho para 3 de setembro de 2023.
- As linhas escolares, incluindo as linhas 6 e 12, não operarão durante todo o verão. Retomada do serviço em 4 de setembro de 2023.
- As linhas 9 e 91.06 retomarão seus horários habituais mais cedo que as demais, na segunda-feira, 21 de agosto de 2023.