E não se esqueça, toda vez que você sobe, adota o reflexo de validação!

Esse gesto diário tem um impacto concreto para você e para todos os viajantes, permitindo que você:

Garanta suas viagens e viagens em ordem

Ajudando a melhorar a mobilidade do amanhã

Cada validação permite ajustar a oferta de transporte às suas necessidades e melhorar a qualidade das suas futuras viagens no Express 1.