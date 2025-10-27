Uma linha direta para todas as suas viagens
Projetada para simplificar seu dia a dia, a linha Express 1 oferece conexões rápidas e regulares entre as estações Saint-Germain-en-Laye e Versailles Chantiers com:
- Um ônibus a cada 15 minutos durante o horário de pico, de segunda a sexta.
- Partidas das 4h55 às 21h30 de Saint-Germain-en-Laye ↔ , Versalhes.
- Um serviço 7/7, incluindo fins de semana e feriados.
Pontos-chave dentro do alcance dos ônibus
Trabalho, escola, cultura, lazer... a linha Express 1 acompanha você em todos os lugares:
- As estações Versailles Chantiers e Saint-Germain-en-Laye para chegar a Paris e La Défense com o RER A e o trem U
- Palácios de Versalhes, Saint-Germain-en-Laye e Monte Cristo
- Centro Comercial Parly 2
- Museu da Real Propriedade de Marly e o Teatro Montansier
E não se esqueça, toda vez que você sobe, adota o reflexo de validação!
Esse gesto diário tem um impacto concreto para você e para todos os viajantes, permitindo que você:
- Garanta suas viagens e viagens em ordem
- Ajudando a melhorar a mobilidade do amanhã
Cada validação permite ajustar a oferta de transporte às suas necessidades e melhorar a qualidade das suas futuras viagens no Express 1.