De Saint-Germain-en-Laye, passando pelo Centro Comercial Parly 2 e pelo Palácio de Versalhes, o Express 1 facilita seu dia a dia. Rápido, confiável e prático, conecta os principais polos da região. E se você pegasse a Estrada Real?

O Express 1, a estrada real para suas jornadas diárias.

Uma linha direta para todas as suas viagens

Projetada para simplificar seu dia a dia, a linha Express 1 oferece conexões rápidas e regulares entre as estações Saint-Germain-en-Laye e Versailles Chantiers com:

  • Um ônibus a cada 15 minutos durante o horário de pico, de segunda a sexta.
  • Partidas das 4h55 às 21h30 de Saint-Germain-en-Laye , Versalhes.
  • Um serviço 7/7, incluindo fins de semana e feriados.

Pontos-chave dentro do alcance dos ônibus

Trabalho, escola, cultura, lazer... a linha Express 1 acompanha você em todos os lugares:

  • As estações Versailles Chantiers e Saint-Germain-en-Laye para chegar a Paris e La Défense com o RER A e o trem U
  • Palácios de Versalhes, Saint-Germain-en-Laye e Monte Cristo
  • Centro Comercial Parly 2
  • Museu da Real Propriedade de Marly e o Teatro Montansier

E não se esqueça, toda vez que você sobe, adota o reflexo de validação!

Esse gesto diário tem um impacto concreto para você e para todos os viajantes, permitindo que você:

  • Garanta suas viagens e viagens em ordem
  • Ajudando a melhorar a mobilidade do amanhã

Cada validação permite ajustar a oferta de transporte às suas necessidades e melhorar a qualidade das suas futuras viagens no Express 1.

