Todas as estradas levam a Tzen 1!

As linhas 02, 03 e 04 oferecem viagens focadas nas conexões com o Tzen1, durante o horário de pico:

Para acompanhá-lo da melhor forma possível durante suas viagens, a conexão entre a linha 02 e a Tzen1 é possível na parada "Les Près Hauts"

A conexão entre a Tzen 1 e as linhas 03 e 04 é possível na parada "Le Fresne"

Durante os horários fora de pico, você pode pegar a linha 7001 (substituindo a linha 02), e a conexão com a Tzen1 é então possível na parada "Pointe Ringale-Le-Golf"