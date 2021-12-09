Com seu novo contrato de ônibus, use seu tempo para o que realmente importa.
A partir de 3 de janeiro, suas linhas estarão melhor conectadas ao Tzen1.
Todas as estradas levam a Tzen 1!
As linhas 02, 03 e 04 oferecem viagens focadas nas conexões com o Tzen1, durante o horário de pico:
Para acompanhá-lo da melhor forma possível durante suas viagens, a conexão entre a linha 02 e a Tzen1 é possível na parada "Les Près Hauts"
A conexão entre a Tzen 1 e as linhas 03 e 04 é possível na parada "Le Fresne"
Durante os horários fora de pico, você pode pegar a linha 7001 (substituindo a linha 02), e a conexão com a Tzen1 é então possível na parada "Pointe Ringale-Le-Golf"
As paradas atendidas em Tigery são as seguintes: Petit Sénart, Pépinière, Justice, Mairie Plessis, Cœur de Bourg, Les Fossés Neufs.
As paradas atendidas em Saint-Pierre-du-Perray são as seguintes: Mare à Tissier, Les Près Hauts.
As paradas atendidas em Saint-Germain-lés-Corbeil são as seguintes: Rochefort, Centre Commercial, Champ Clair, Trou Grillon.
As paradas atendidas em Saint-Pierre-du-Perray são as seguintes: Le Fresne, Clos Guinault, Rue Hertz, Mairie, Simone Signoret, Château, Collège Camille Claudel, Suzanne Lengien, Groupe scolaire Manureva, Fernand Sastre, Lachenal, Quatre Saisons.
As paradas atendidas em Morsang-sur-Seine são as seguintes: Morsang Mairie, Compagnie des Eaux.
As paradas atendidas em Saintry-sur-Seine são as seguintes: Hameau de Seine, Route de Morsang, Port aux Sablons, Mairie, Eglise, Rue du Stade, Place de la Résistance, Villededon, Les Brosses, Réservoir, Rue des Chévres, Victor Hugo, Collège Camille Claudel, Groupe scolaire Manureva, Suzanne Lenglen, Clos Guinault, Le Fresne.
