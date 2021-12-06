O que a linha 21 traz para você:

- Um ônibus a cada 15 minutos durante o horário de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico.

- Viagens intermunicipais mais simples e diretas, com menos conexões

- Serviço direto sem conexões com a escola de ensino fundamental Maillettes nos horários de entrada e saída da escola

- Remoção do serviço para o centro de Combs-la-Ville (paradas Gambetta, Collège Les Aulnes e "Pablo Picasso") para uma viagem rápida +

- As conexões com a Tzen1 passarão a ser feitas na estação Lieusaint-Moissy (em vez da parada "Quatre Chemins")

- A parada "Noyer Perrot" agora é atendida pela linha 21

As linhas 22/23 e 24/25 assumam!

As paradas "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" e "Université" agora são atendidas pelas linhas 24/25.

As paradas "Gué de Ville" e "Les Grès" passarão a ser atendidas pelas linhas 22/23

A parada "Lycée Galilée" foi transferida para a Avenue André Malraux.