A partir de 3 de janeiro de 2022, a linha 21 faz mais por você!

As linhas 21, 27 e 52 se juntam para um serviço melhor para o território!

Ônibus 21

Com sua nova oferta de ônibus, não há mais tempo juntos.

A partir de 3 de janeiro, suas linhas 21, 27 e 52 se unem e se tornam a linha 21.

Aproveite um serviço mais direto e reforçado entre as estações Lieusaint-Moissy e Combs-la-Ville Quincy

O que a linha 21 traz para você:

- Um ônibus a cada 15 minutos durante o horário de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico.

- Viagens intermunicipais mais simples e diretas, com menos conexões

- Serviço direto sem conexões com a escola de ensino fundamental Maillettes nos horários de entrada e saída da escola

- Remoção do serviço para o centro de Combs-la-Ville (paradas Gambetta, Collège Les Aulnes e "Pablo Picasso") para uma viagem rápida +

- As conexões com a Tzen1 passarão a ser feitas na estação Lieusaint-Moissy (em vez da parada "Quatre Chemins")

- A parada "Noyer Perrot" agora é atendida pela linha 21

As linhas 22/23 e 24/25 assumam!

As paradas "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" e "Université" agora são atendidas pelas linhas 24/25.

As paradas "Gué de Ville" e "Les Grès" passarão a ser atendidas pelas linhas 22/23

A parada "Lycée Galilée" foi transferida para a Avenue André Malraux.

Mapa da linha 21: Estação Ferroviária Combs-la-Ville <> Quincy Réseau - Verde

As paradas atendidas em Combs-la-Ville são as seguintes: estação Combs-la-Ville Quincy, Lycée Gallilée Parisud Borne Blanche, Parisud Distripôle, Parisud Maurice Faure, Clos du Roi, Pépinière.

As paradas atendidas em Lieusaint são as seguintes: Parisud Jean Monnet, Parisud Itália, Parisud Espanha, Parisud Robert Schuman, Collège de la Pyramide, Parc Eglise, Bois du Bray, Gare de Lieusaint-Moissy.

As paradas atendidas em Moissy-Cramayel são as seguintes: Porte de Moissy, Europa, Florença, Cité du Parc, Centre, Mairie, Ginásio, St Michel, Maulois, Changis, Collège des Maillettes, Noyer Perrot.

As paradas atendidas em Réau são as seguintes: Eglise, Green de Réau.

