Sua linha 305 está evoluindo a partir de 2 de setembro de 2024 para se adaptar às suas necessidades.
Uma oferta nova e ampliada:
- Ônibus até as 22h nos dias úteis e a cada 30 minutos entre a estação Juvisy-sur-Orge e Bois des Coudraies.
- Na cidade de Etiolles: ônibus das 6h30 às 8h30 para a estação Juvisy-sur-Orge e, à noite, das 17h às 20h para Etiolles.
- Os ônibus operam aos sábados, das 8h às 22h, com uma passagem por hora.
Mudanças na rota:
- Novo terminal: "Bois des Coudraies" e terminal parcial "Résidence La Vallée". As paradas entre a "Résidence La Vallée" e a "Gare de Corbeil-Essonnes" não são mais atendidas.
- É possível fazer transferência para a parada "Pont Patton" na linha 302 ou para "Saint Léonard" na linha 7001. Observe: as paradas "Lycée", "La Fontaine" e "Résidence La Vallée" só são atendidas na direção da "Gare de Juvisy" pela manhã e na direção da "Résidence La Vallée" à noite.
