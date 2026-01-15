Notícias semelhantes

Uma rota mais direta

A linha agora segue um trajeto que liga diretamente a estação Évry-Courcouronnes (Nível 0) a Sainte-Geneviève-des-Bois. As paradas "Gare d'Evry-Courcouronnes - Niveau 1", "Cité administrative" e "Institut de Biologie" agora foram removidas e atendidas pelas linhas 4122 e 9101.

Um serviço mais refinado ao território

Quatro novas paradas foram criadas para melhor atender aos centros de emprego e centros urbanos:

Valvert – Route de Corbeil (nova área comercial e de lazer da Croix Blanche em Sainte-Geneviève-des-Bois)

(nova área comercial e de lazer da Croix Blanche em Sainte-Geneviève-des-Bois) Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)

(Saint-Germain-lès-Arpajon) Lugar (Fontenay-lès-Briis)

(Fontenay-lès-Briis) Bligny – Clínica CMC (Fontenay-lès-Briis)

Também é feito um ajuste nos tempos de viagem para melhorar a pontualidade da sua fila.

A linha 4504 faz: