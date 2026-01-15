Notícias semelhantes

Uma rota mais direta
A linha agora segue um trajeto que liga diretamente a estação Évry-Courcouronnes (Nível 0) a Sainte-Geneviève-des-Bois. As paradas "Gare d'Evry-Courcouronnes - Niveau 1", "Cité administrative" e "Institut de Biologie" agora foram removidas e atendidas pelas linhas 4122 e 9101.
Um serviço mais refinado ao território
Quatro novas paradas foram criadas para melhor atender aos centros de emprego e centros urbanos:
- Valvert – Route de Corbeil (nova área comercial e de lazer da Croix Blanche em Sainte-Geneviève-des-Bois)
- Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)
- Lugar (Fontenay-lès-Briis)
- Bligny – Clínica CMC (Fontenay-lès-Briis)
Também é feito um ajuste nos tempos de viagem para melhorar a pontualidade da sua fila.
A linha 4504 faz:
- De segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, com ônibus a cada 10 minutos nos horários de pico e 20 minutos fora do horário de pico;
- nos fins de semana, das 6h às 21h, a cada 30 a 60 minutos.
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