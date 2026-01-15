Notícias semelhantes

Linha 4504: Rota modificada em Evry-Courcouronnes e 4 novas paradas

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Para melhorar o trajeto na região de Cœur d'Essonne, a linha 4504 está evoluindo a partir de 4 de maio de 2026, com uma rota ajustada em Évry-Courcouronnes e o serviço de 4 novas paradas.

Uma rota mais direta

A linha agora segue um trajeto que liga diretamente a estação Évry-Courcouronnes (Nível 0) a Sainte-Geneviève-des-Bois. As paradas "Gare d'Evry-Courcouronnes - Niveau 1", "Cité administrative" e "Institut de Biologie" agora foram removidas e atendidas pelas linhas 4122 e 9101.

Um serviço mais refinado ao território

Quatro novas paradas foram criadas para melhor atender aos centros de emprego e centros urbanos:

  • Valvert – Route de Corbeil (nova área comercial e de lazer da Croix Blanche em Sainte-Geneviève-des-Bois)
  • Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)
  • Lugar (Fontenay-lès-Briis)
  • Bligny – Clínica CMC (Fontenay-lès-Briis)

Também é feito um ajuste nos tempos de viagem para melhorar a pontualidade da sua fila.

A linha 4504 faz:

  • De segunda a sexta-feira, das 5h às 22h, com ônibus a cada 10 minutos nos horários de pico e 20 minutos fora do horário de pico;
  • nos fins de semana, das 6h às 21h, a cada 30 a 60 minutos.

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