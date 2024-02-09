A partir de 26 de fevereiro de 2024, sua linha 6254 atenderá o ZAC Renard em Saint-Cyr-l'École com a criação de duas novas paradas:
- "De Lattre de Tassigny" no Centro Esportivo Pierre Mazeaud
- "Tom Morel" próximo à Maison des Associations Simone Veil.
A partir de 26 de fevereiro de 2024, a linha 6254 atende a ZAC Renard em Saint-Cyr-l'Ecole
Publicado em
Leitura 1 min
A partir de 26 de fevereiro de 2024, sua linha 6254 atenderá a ZAC Renard em Saint-Cyr-l'École com a criação de duas novas paradas
A partir de 26 de fevereiro de 2024, sua linha 6254 atenderá o ZAC Renard em Saint-Cyr-l'École com a criação de duas novas paradas: