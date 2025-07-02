A partir de segunda-feira, 7 de julho, alguns serviços terminarão na estação Nointel-Mours e não atenderão mais as paradas entre a estação Nointel-Mours e Grands Champs.
Veja o cronograma para mais informações.
A partir de 7 de julho de 2025, alterações na sua linha 1302
Sua linha está evoluindo!
