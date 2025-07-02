A partir de 7 de julho de 2025, alterações na sua linha 1302

Publicado em

Leitura 1 min

Sua linha está evoluindo!

A partir de segunda-feira, 7 de julho, alguns serviços terminarão na estação Nointel-Mours e não atenderão mais as paradas entre a estação Nointel-Mours e Grands Champs.

Veja o cronograma para mais informações.

Linha de horários 1302 válida em 07/07/2025

 -  724.2 KB