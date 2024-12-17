Notícias semelhantes

Uma nova linha expressa ligando Corbeil-Essonnes ao Mercado Internacional Rungis

A partir de 06 de janeiro de 2025

Descubra a nova linha Express que liga Corbeil-Essonnes ao Mercado Internacional de Rungis.

Linha 9112
Linha Expressa 9112

Uma nova oferta:

Aproveite uma viagem sem estresse, permitindo que você relaxe ou trabalhe com acesso direto ao seu destino. A partir de Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes, você tem acesso direto ao Metrô 14 pelas estações "Aéroport d'Orly" e "Chevilly-Larue".

Você também pode chegar ao aeroporto de Orly em média 50 minutos a partir de Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes.

Horário estendido:

A linha opera de segunda a domingo durante todo o ano, das 4h à meia-noite:

  • Segunda a sexta-feira: 1 ônibus a cada 30 minutos das 5h às 9h e das 16h às 20h, e a cada hora durante o dia.
  • Nos fins de semana: 1 ônibus a cada hora.
