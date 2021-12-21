Linhas 02 e 14 - Mudanças no horário a partir de 03 de janeiro de 2022

Publicado em

Leitura 1 min

Linhas 02 e 14 - Horários modificados a partir de 03 de janeiro de 2022

Linha 02 Gare de Lagny <> Gare de Val d'Europe

Linha 02

Desde o início do ano letivo em setembro, nossas equipes têm estado presentes em campo para garantir que o serviço seja realizado corretamente.

Houve tráfego intenso identificado no serviço para escolas na linha 02.

3 partidas serão adicionadas nesta rota a partir de 03 de janeiro de 2022:

> Partida de "Les Rougeriots" às 7h21 de segunda a sexta-feira durante os períodos escolares, com destino a "Georges Seurat"

> Partida de "Georges Seurat" às 12h36 de quarta-feira durante o período letivo / 17h10 de segunda, terça, quinta e sexta-feira durante o período letivo, para "Les Rougeriots"

Abaixo estão os cronogramas:

Horário da linha 02 a partir de 03 de janeiro de 2022

 -  1.2 MB
Linha 14 - St Germain-sur-Morin <> Jablines

Linha 14

Para garantir conexões BUS/TRAIN para os alunos que frequentam a escola em Meaux, os horários da linha 14 serão modificados a partir de 03 de janeiro de 2022.

A partida das 19h22 de Jablines é realocada às 8h32.

Encontre os cronogramas abaixo

Horário da linha 14 a partir de 03 de janeiro de 2022

 -  1.4 MB