Desde o início do ano letivo em setembro, nossas equipes têm estado presentes em campo para garantir que o serviço seja realizado corretamente.

Houve tráfego intenso identificado no serviço para escolas na linha 02.

3 partidas serão adicionadas nesta rota a partir de 03 de janeiro de 2022:

> Partida de "Les Rougeriots" às 7h21 de segunda a sexta-feira durante os períodos escolares, com destino a "Georges Seurat"

> Partida de "Georges Seurat" às 12h36 de quarta-feira durante o período letivo / 17h10 de segunda, terça, quinta e sexta-feira durante o período letivo, para "Les Rougeriots"

Abaixo estão os cronogramas: