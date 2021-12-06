Uma conexão Bus-Train fortalecida:

Com as linhas circulares 11, 12 e 13, aproveite um número maior de conexões de ônibus/trem oferecidas na estação Combs-la-Ville Quincy ao longo do dia.

Graças às rotas em loop, pegue seu ônibus 11, 12 e 13 em ambos os sentidos, dependendo do horário de chegada do seu trem.