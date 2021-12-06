Em Combs-la-Ville, suas linhas 11, 12 e 13 conectam você à estação Combs-la-Ville Quincy!

Aproveite as conexões melhoradas de ônibus/trem na estação Combs-la-Ville Quincy.

Ônibus 11, 12, 13

Seu ônibus não só te conecta à estação.

Para mais informações:

Iledefrance-mobilites.fr> notícias

@Senart_IDFM

Uma conexão Bus-Train fortalecida:

Com as linhas circulares 11, 12 e 13, aproveite um número maior de conexões de ônibus/trem oferecidas na estação Combs-la-Ville Quincy ao longo do dia.

Graças às rotas em loop, pegue seu ônibus 11, 12 e 13 em ambos os sentidos, dependendo do horário de chegada do seu trem.

Mapa da linha 11: Estação Combs-la-Ville Quincy (loop via Combs-la-Ville - Marrache)

As paradas atendidas em Combs-la-Ville são as seguintes: estação Combs-la-Ville Quincy, Market, Place de l'An 2000, Memorial de Guerra, Jules Ferry, Louise Michel, Brandons, St Jacques, Boissière, Marrache, Haut du Breuil, Cemitério, Batelière, Prefeitura.

Mapa da linha 12-13: Estação Combs-la-Ville Quincy (loop via Combs-la-Ville - Serpentine)

As paradas atendidas em Combs-la-Ville são as seguintes: Combs-la-Ville Estação Quincy, Gambetta, Collège les Aulnes, Pablo Picasso, Lycée Jacques Prévert, Route de Moissy, Orée du Bois, Collège Cités Unies, Folle Avoine, Serpentine; Jean Baptiste Clément, Abreuvoir, Tour d'Aleron, Place de la Libération, La coupole.

Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:

Por telefone no 09 70 83 77 00

Twitter @Senart_IDFM
O aplicativo Île-de-France Mobilités, disponível na App Store e Play Store ou no site

