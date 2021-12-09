Mais conexões nas suas linhas.
As linhas 24/25 circulam aos domingos até os distritos orientais de Lieusaint.
Com as linhas 22/23 e 24/25, desfrute de uma melhor conexão com a estação Lieusaint-Moissy
Para mais informações:
Iledefrance-mobilites.fr> notícias
Uma nova oferta e rotas adaptadas nas linhas 22, 23, 24 e 25!
Linhas 22 e 23
As linhas 22 e 23 atendem as paradas "Les Grès" e "Gué de Ville".
A parada "Gymnase" agora está transferida para a rue de la Mare L'Évêque.
A parada "Noyer Perrot" não é mais atendida pelas linhas 22 e 23, mas sim pela linha 21.
A parada "Iqbal Masih" foi substituída pela parada "Parc Église".
As paradas atendidas em Lieusaint são as seguintes: estação Lieusaint Moissy, Centro de Emergência, Lycée Mare Carré Lugny, Les Marronniers, La Ferme, Place de la Fontaine, Ginásio, Gué de Ville, Les Grès, Mairie, Centre, Place du 14 juillet, Rouget de Lisie, Collège La Boétie, Parc Omnisports, La Constitution, Jeu de Paume, Condorcet, Nápoles, Busteni, Atenas, Rosso.
Linhas 24 e 25
Em Lieusaint, graças à criação das linhas 24 e 25, beneficiam-se de um melhor serviço entre os distritos do município e de viagens mais rápidas até a estação em conexão com a TZen1.
Aproveite o tráfego aos domingos nas linhas 24 e 25 para os bairros orientais de Lieusaint.
As paradas "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis",
"Grands Champs", "Moulin à vent" e "Université" são agora atendidas pelas linhas 24 e 25.
As paradas atendidas em Lieusaint são as seguintes: estação Lieusaint Moissy, Olympe de Gouges, Jardins de la Méridienne, Saule de la Chasse, Collège de la Pyramide, Jules Ferry, Place des Chartreux, Collège Saint Louis, Grands Champs, Moulin à Vent, Université.
Novo com as linhas 27 e 51!
Sua antiga linha 25 (Gare de Lieusaint Moissy (loop via Château d'Eau Claude Bernard)) foi renomeada para linha 27 e mantém a mesma rota.
Na linha 51, as conexões na estação Lieusaint-Moissy são garantidas desde o primeiro trem do dia às 4h18 até os trens das 23h23 para Melun e às 23h25 para Paris.
A Rota 51 oferece + com a adição de 10 partidas diárias adicionais para melhor atender às suas necessidades!
Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:
Por telefone no 09 70 83 77 00