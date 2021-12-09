Uma nova oferta e rotas adaptadas nas linhas 22, 23, 24 e 25!

Linhas 22 e 23

As linhas 22 e 23 atendem as paradas "Les Grès" e "Gué de Ville".

A parada "Gymnase" agora está transferida para a rue de la Mare L'Évêque.

A parada "Noyer Perrot" não é mais atendida pelas linhas 22 e 23, mas sim pela linha 21.

A parada "Iqbal Masih" foi substituída pela parada "Parc Église".