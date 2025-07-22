Linhas 6201 : das 12h às 19h, as seguintes paradas não são atendidas: Place du Marché Notre Dame, Europa (adiada para a parada Europe Saint-Cloud na linha 6205), Prefecture, estação Versailles Château Rive Gauche, Versailles Chantiers Gare Routière, Vergennes, Coypel Champ Lagarde e Villa Champ Lagarde
Para chegar às paradas localizadas nesse setor neutralizado, desça na Europe Saint-Cloud ou Saint-Charles e depois chegue ao destino a pé.
Linhas 6202 : das 12h às 19h, o trajeto da sua linha é cortado em 2:
Rota 1 - > La Celle Saint-Cloud <> , Europa (6214)
Itinerário 2 - > Estação Rodoviária Cistercien <> Gare des Chantiers
As seguintes paradas não são atendidas: Place du marché Notre Dame, Europa (adiada para Europe Saint-Cloud na linha 6214), Préfecture, Gare de Versailles, Château Rive Gauche, Cistercien (adiada para a parada Cistercien Pont Colbert na linha 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine e Porchefontaine Louis XIV
Para alcançar os pontos de parada nesses setores neutralizados:
Vindo de La Celle Saint-Cloud, terminal na Europa (linha 6214). Para se aproximar do setor Versailles-Chantiers, pegue a linha 6201 na parada Europe Saint-Cloud (parada da linha 6205) e desça na parada Saint-Charles. Para se aproximar do setor Porchefontaine, pegue o ônibus 6202 na Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière até a parada Cisterciens (terminus). Chegar ao setor Porchefontaine a pé.
Vindo de Porchefontaine Louis XIV, caminhe até a parada Cisterciens (6122) e depois pegue a linha 6202 até a estação Versalhes Chantiers-Gare Routière (terminal).
Para ir a Le Chesnay-Rocquencourt ou La Celle Saint-Cloud, vá até a parada Saint-Charles (20 minutos a pé) para voltar à linha 6201 e depois desça na parada Europe (parada da linha 6205) para pegar a linha 6202 em seu trecho europeu (parada da linha 6214) em direção a Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud.
Linhas 6203 : das 12h às 19h, o trajeto da sua linha é cortado em 2:
Itinerário 1 - > Tornelhas Satory <>
Rota 2 - > Europa (6214) <> Hôpital A.Mignot
As seguintes paradas não são atendidas: Borgnis Desbordes, Evêché e Bourdonnais (apenas para Tournelles), Gare de Versailles Château Rive Gauches, Préfecture, Europa (parada adiada da linha 6214 na Europa) e Place du Marché Notre Dame"
Para alcançar os pontos de parada nesses setores neutralizados:
Vindo de Satory, desça em Tournelles e depois caminhe até suas paradas. Para o Hospital A. Mignot Accueil, caminhe até a parada Europe (6214) e pegue a linha 6203 até o hospital.
Vindo do Hospital A. Mignot Accueil, desça na parada Europa (6214), depois caminhe até a parada Tournelles e pegue o ônibus 6203 para chegar ao distrito de Satory.
Linhas 6204 : das 12h às 19h, as seguintes paradas não são atendidas: Place du Marché Notre Dame, Europa (parada adiada Europe av. Saint-Cloud na linha 6214), Prefecture, Hôtel de Ville, Noailles, Gare des Chantiers - Etats Généraux e Gare de Versailles Chantiers Gare Routière
Para chegar às estações localizadas neste setor neutralizado, vindo de Pershing, desça na linha Europe 6214 e depois chegue ao destino a pé.
Vindo da estação Versailles Chantiers, caminhe até a parada Europe (6214) e depois pegue a linha 6204 até Pershing.
Linhas 6206 : das 12h às 19h, o trajeto da sua linha é dividido em 2:
Itinerário 1 - > Viroflay, Rive Gauche, Gara, <> Collège Rameau
Itinerário 2 - > Saint-Symphorien<> Estação Viroflay Left Bank
As seguintes paradas não são atendidas: Gare des Chantiers Abbé Rousseaux, Jean Mermoz, Coypel Champ Lagarde, Villa Champ Lagarde e Collège Rameau (apenas até a estação Viroflay Rive Gauche)
Para alcançar as paradas localizadas neste setor neutralizado,
Saindo da estação de trem Viroflay Rive Gauche, desça no Collège Rameau e depois chegue ao seu destino a pé.
Até a estação de trem Viroflay Rive Gauche, caminhe até a parada Saint-Symphorien e pegue o ônibus 6206.
Linhas 6210 : das 12h às 19h, as seguintes paradas não são atendidas:
Lycée Jules Ferry, Borgnis Desbordes, Evêché, Bourdonnais, Tournelles, Gare de Versailles, Château Rive Gauche, Préfecture et Europe (adiado para a parada Europe Saint-Cloud na linha 6205)
Para chegar às estações localizadas nesse setor neutralizado, vindo da estação Vaucresson, desça na parada Europa (6205) e depois chegue ao destino a pé.
Vindo do Lycée Jules Ferry, caminhe até a parada Europa () e volte para a linha até a estação Vaucresson.
Linhas 6214 : das 12h às 19h, as seguintes paradas não são atendidas: Prés aux bois, Grand Siècle (adiada para a linha 6201 da Grand Siècle Rue Vauban), Place du Marché Notre Dame, Château e Préfecture
Para chegar às paradas localizadas nesse setor neutralizado, vindo de Prés aux bois, acesse a parada Grand Siècle a pé e depois pegue a linha 6214 para a Europa.
As linhas 6211 / 6240 / 6252 são interrompidas das 12h às 19h