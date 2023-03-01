Notícias semelhantes

A partir de segunda-feira, 6 de março de 2023, as linhas 68-13A, 321 e 913.07 foram modificadas.
68-13A : A parada Gare de Sermaise está cancelada em todas as rotas. Os horários de passagem foram revisados para levar essa mudança em consideração.
321 : As paradas Grandes Roches, Tilleuls e Croix de Fer na cidade de Bouray-sur-Juine também são atendidas à noite na direção de Lardy, 20 rue Panserot
9:13.07 : O trajeto da corrida das 7h15 a partir de Paponville foi modificado. A partir de agora, a corrida terminará no Lycée Nelson Mandela, a parada de Meuniers foi removida.
Por favor, tome nota dessas mudanças.
