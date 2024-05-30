Alugue sua bicicleta com o serviço de localização Véligo da Île-de-France Mobilités.

Descubra uma solução prática e agradável de mobilidade para suas viagens!

A Vélostation: ponto de teste, ponto de coleta, oficina parceira

A Estação de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines: Parceira do Serviço de Localização de Véligo da Île-de-France Mobilités.

O serviço Véligo Location, da Île-de-France Mobilités, permite alugar uma bicicleta elétrica assistida ou de carga por um período de 3 a 6 meses. Com a Véligo Location, descubra uma solução prática e agradável de mobilidade para suas jornadas diárias!

O Vélozone facilita o acesso a esse serviço. Você pode testar as bicicletas antes de se comprometer, pegar sua moto depois de assinar e aproveitar o serviço gratuito de 3 meses.

O Vélozone – na estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines

1 lugar Charles de Gaulle
78 180 Montigny-le-Bretonneux

01 84 79 70 99

Para mais informações: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/

O Vélozone: venha experimentar antes de assinar

Teste Grátis: Teste Antes de Adotar

Antes de assinar, aproveite uma sessão de teste para descobrir as motos. Para isso, nada poderia ser mais simples: agende seu teste no Vélozone no site do veligo-location.fr. Nossa equipe vai apresentar as motos e você poderá se familiarizar com o uso delas com total segurança.

Não perca nosso evento especial Véligo Location no sábado, 8 de junho, das 9h às 14h. Venha ao Vélozone para experimentar as bicicletas, sem reserva prévia.

La Vélozone: venha buscar sua bicicleta perto de casa

Remoção Fácil: Proximidade e Simplicidade

Convencido pela bicicleta elétrica? Reserve sua moto no veligo-location.fr e escolha a Vélozone como ponto de busca. Depois, pegue sua bicicleta perto de você, para uma experiência de aluguel conveniente e sem complicações.

La Vélozone: oficina parceira para serviço gratuito a partir de 3 meses

Oficina de Parceiros: Manutenção e Reparos

Sua segurança e conforto vêm em primeiro lugar. A Véligo Location oferece um serviço gratuito após 3 meses de aluguel para garantir viagens seguras e confortáveis. O Vélozone também está à sua disposição para qualquer operação de reparo ou manutenção. Agende uma consulta online no site da Véligo Location para aproveitar a manutenção da Véligo.

Para facilitar sua locomoção durante o período dos Jogos Olímpicos, a Véligo Location permite alugar uma bicicleta com assistência elétrica por 1 ou 2 meses por apenas €53,9 por mês! A oferta está disponível de 29 de maio a 30 de junho e as bicicletas serão entregues diretamente em sua casa.