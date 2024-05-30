A Vélostation: ponto de teste, ponto de coleta, oficina parceira
A Estação de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines: Parceira do Serviço de Localização de Véligo da Île-de-France Mobilités.
O serviço Véligo Location, da Île-de-France Mobilités, permite alugar uma bicicleta elétrica assistida ou de carga por um período de 3 a 6 meses. Com a Véligo Location, descubra uma solução prática e agradável de mobilidade para suas jornadas diárias!
O Vélozone facilita o acesso a esse serviço. Você pode testar as bicicletas antes de se comprometer, pegar sua moto depois de assinar e aproveitar o serviço gratuito de 3 meses.
O Vélozone – na estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines
1 lugar Charles de Gaulle
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Para mais informações: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/
O Vélozone: venha experimentar antes de assinar
Teste Grátis: Teste Antes de Adotar
Antes de assinar, aproveite uma sessão de teste para descobrir as motos. Para isso, nada poderia ser mais simples: agende seu teste no Vélozone no site do veligo-location.fr. Nossa equipe vai apresentar as motos e você poderá se familiarizar com o uso delas com total segurança.
Não perca nosso evento especial Véligo Location no sábado, 8 de junho, das 9h às 14h. Venha ao Vélozone para experimentar as bicicletas, sem reserva prévia.
La Vélozone: venha buscar sua bicicleta perto de casa
Remoção Fácil: Proximidade e Simplicidade
Convencido pela bicicleta elétrica? Reserve sua moto no veligo-location.fr e escolha a Vélozone como ponto de busca. Depois, pegue sua bicicleta perto de você, para uma experiência de aluguel conveniente e sem complicações.
La Vélozone: oficina parceira para serviço gratuito a partir de 3 meses
Oficina de Parceiros: Manutenção e Reparos
Sua segurança e conforto vêm em primeiro lugar. A Véligo Location oferece um serviço gratuito após 3 meses de aluguel para garantir viagens seguras e confortáveis. O Vélozone também está à sua disposição para qualquer operação de reparo ou manutenção. Agende uma consulta online no site da Véligo Location para aproveitar a manutenção da Véligo.