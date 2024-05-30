A Estação de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines: Parceira do Serviço de Localização de Véligo da Île-de-France Mobilités.

O serviço Véligo Location, da Île-de-France Mobilités, permite alugar uma bicicleta elétrica assistida ou de carga por um período de 3 a 6 meses. Com a Véligo Location, descubra uma solução prática e agradável de mobilidade para suas jornadas diárias!

O Vélozone facilita o acesso a esse serviço. Você pode testar as bicicletas antes de se comprometer, pegar sua moto depois de assinar e aproveitar o serviço gratuito de 3 meses.

O Vélozone – na estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines

1 lugar Charles de Gaulle

78 180 Montigny-le-Bretonneux

01 84 79 70 99

Para mais informações: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/