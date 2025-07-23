A partir de 1º de setembro, a oferta das linhas de ônibus 6 e 12 será reforçada para proporcionar uma melhor resposta aos seus hábitos de viagem, todos os dias da semana.
LINHA 6
Mais ônibus da estação Maisons-Laffitte
Duas novas partidas estão disponíveis durante os horários de pico, às 17:00 e às 19:30. Isso permite que você aproveite um ônibus a cada dez minutos entre 16h30 e 19h30.
A amplitude da noite é estendida para permitir duas novas conexões com o RER. Os últimos ônibus partem às 21:00 (chegada do trem às 20:54) e às 21:20 (chegada do trem às 21:13).
LINHA 12
Um roteiro único e simplificado
Chega de trocar de rota dependendo do horário do dia e do ônibus! Agora, os viajantes aproveitam um único passeio, não importa o dia da semana.
Outra novidade: a criação da parada "Hippodrome".
Durante a semana, mais ônibus
- Uma saída adicional é adicionada às 16h30.
- A última partida é às 21h, em vez das 20h48.
Nos fins de semana, 3 partidas foram adicionadas no sábado e 10 no domingo
- Nos sábados, o primeiro ônibus sai às 6h30 em vez das 7h05 antes e o último às 21h10 em vez das 20h25.
- Aos domingos, um ônibus sai a cada hora, das 7h às 21h. Portanto, você passará de 5 partidas durante o dia para 15 partidas!