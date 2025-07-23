LINHA 6

Mais ônibus da estação Maisons-Laffitte

Duas novas partidas estão disponíveis durante os horários de pico, às 17:00 e às 19:30. Isso permite que você aproveite um ônibus a cada dez minutos entre 16h30 e 19h30.

A amplitude da noite é estendida para permitir duas novas conexões com o RER. Os últimos ônibus partem às 21:00 (chegada do trem às 20:54) e às 21:20 (chegada do trem às 21:13).