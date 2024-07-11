Algumas linhas ao redor de Chelles (STBC) são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha Expressa 19: Rota modificada de 15 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 2: Rota modificada de 15 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 6: Rota modificada de 15 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 8: Rota modificada de 15 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 701: Rota modificada de 15 de julho a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 3: Rota modificada de 2 a 15 de setembro de 202. Encontre os detalhes dessas mudanças na direção de Chelles aqui . E encontre os detalhes dessas mudanças em direção a Villeparisis aqui
- Linha 7: Rota modificada de 2 a 15 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
Acesso à estação de trem de Chelles:
A atribuição das plataformas das linhas de ônibus foi modificada de 15 de julho a 10 de setembro
Encontre o mapa da estação de Chelles de 15 de julho a 10 de setembro aqui
Impactos na rede na região ao redor e na Île-de-France
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.