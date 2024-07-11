Neste verão, os horários das suas rotas ao redor de Chelles (STBC) estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Suas linhas serão impactadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas ao redor de Chelles (STBC) são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Acesso à estação de trem de Chelles:

A atribuição das plataformas das linhas de ônibus foi modificada de 15 de julho a 10 de setembro

Encontre o mapa da estação de Chelles de 15 de julho a 10 de setembro aqui

Impactos na rede na região ao redor e na Île-de-France

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

