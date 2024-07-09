Algumas linhas TRA são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- A montagem e desmontagem dos locais efêmeros para a implementação dos ônibus Olimpípicos a partir de 8 de julho na estação de Chelles
- A passagem da Chama Olímpica em 20, 25 de julho e 27 de agosto de 2024
- Ciclismo Paralímpico – de segunda-feira, 2 de setembro, a sábado, 7 de setembro
- Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
Passagem da chama no sábado, 20 de julho, quinta-feira, 25 de julho e terça-feira, 27 de agosto de 2024
- Linha 613: Rota modificada no sábado, 20 de julho, entre 13h e 17h30. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 613: Rota modificada na quinta-feira, 25 de julho, entre 12h e 13h30. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 613: Rota modificada na terça-feira, 27 de agosto, entre 9h e 10h30. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 605: Rota modificada na terça-feira, 27 de agosto, entre 9h e 10h30. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
Ciclismo Paralímpico de segunda-feira 2 de setembro a sábado, 7 de setembro
- Linha 603: Rota modificada de 2 a 7 de setembro. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 613: Rota modificada de 2 a 7 de setembro. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 623: Rota modificada de 2 a 7 de setembro. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 643: Rota modificada de 2 a 7 de setembro Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
- Linha 644: Rota modificada de 2 a 7 de setembro. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui
Outras linhas impactadas:
- Express100 linhas (ciclismo paralímpico): Detalhes dos impactos estão disponíveis aqui
- Linha 146 (Ciclismo Paralímpico): Detalhes dos impactos estão disponíveis aqui
Estação de trem de Chelles: De 8 de julho a 15 de setembro de 2024
- Linha 613: A partida e o terminal da linha 613 ficarão na parte norte da estação Chelles. Mapa da estação de Chelles disponível aqui
- Linha 701: Os cais de partida e desembarque foram modificados. Você encontrará os detalhes no mapa da estação de trem de Chelles disponível aqui
Impactos na rede em Île-de-France
Encontre detalhes das seguintes linhas em artigos similares:
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.