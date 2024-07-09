Neste verão, suas linhas de ônibus em Clichy-sous-Bois, Coubron, Courtry (TRA) estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Publicado em

Leitura 3 min

Suas linhas serão impactadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas TRA são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • A montagem e desmontagem dos locais efêmeros para a implementação dos ônibus Olimpípicos a partir de 8 de julho na estação de Chelles
  • A passagem da Chama Olímpica em 20, 25 de julho e 27 de agosto de 2024
  • Ciclismo Paralímpico – de segunda-feira, 2 de setembro, a sábado, 7 de setembro
  • Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Passagem da chama no sábado, 20 de julho, quinta-feira, 25 de julho e terça-feira, 27 de agosto de 2024

Ciclismo Paralímpico de segunda-feira 2 de setembro a sábado, 7 de setembro

Outras linhas impactadas:

Estação de trem de Chelles: De 8 de julho a 15 de setembro de 2024

Impactos na rede em Île-de-France

Encontre detalhes das seguintes linhas em artigos similares:

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.