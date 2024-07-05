Mudanças nas linhas de ônibus na região de Paris Saclay relacionadas aos Jogos Olímpicos de 2024

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas das suas linhas na região de Paris Saclay são impactadas pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular por:

  • A implementação dos ônibus olímpicos na estação Massy-Palaiseau a partir de 22 de julho de 2024.
  • A passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024.

Detalhes das interrupções podem ser encontrados abaixo

Passagem da chama em 22 de julho de 2024

Modificação do acesso à estação Massy-Palaiseau:

As atribuições das linhas de ônibus na estação rodoviária Massy-Palaiseau (lado Vilmorin) foram modificadas de 22 de julho a 18 de agosto.

Conectando com outras linhas de ônibus?

