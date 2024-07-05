Algumas das suas linhas na região de Paris Saclay são impactadas pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular por:
- A implementação dos ônibus olímpicos na estação Massy-Palaiseau a partir de 22 de julho de 2024.
- A passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024.
Detalhes das interrupções podem ser encontrados abaixo
Passagem da chama em 22 de julho de 2024
- Linha 1 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 14 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha DM10A: rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- linha DM11A, DM11E DM11G : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha DM12 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Rota 91.05 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
Modificação do acesso à estação Massy-Palaiseau:
As atribuições das linhas de ônibus na estação rodoviária Massy-Palaiseau (lado Vilmorin) foram modificadas de 22 de julho a 18 de agosto.
- Encontre o mapa da estação Massy Palaiseau aqui
- Linhas 15 e 60: As partidas e chegadas na estação Massy Palaiseau são transferidas para a Place Pierre Sémard de 22 de julho a 18 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Rota 91.06 : rota alterada entre 1º e 10 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 14 : Serviço para a parada "Rond-Point Camille Claudel" durante a interrupção na linha 91.06 entre 1º e 10 de agosto de 2024. Encontre as informações aqui
Conectando com outras linhas de ônibus?
- Linha 107 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha M151 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha M153 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 91.04 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 91.10 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 91.11 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 119 Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 196 Encontre os detalhes dessas mudanças
Para mais informações
Durante esse período, encontre todas as informações práticas para suas viagens