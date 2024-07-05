Algumas das suas linhas na região de Paris Saclay são impactadas pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular por:

A implementação dos ônibus olímpicos na estação Massy-Palaiseau a partir de 22 de julho de 2024.

A passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024.

Detalhes das interrupções podem ser encontrados abaixo

Passagem da chama em 22 de julho de 2024