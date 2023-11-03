Mudanças no horário para melhorar a conexão com a linha K:
- Linha 17
- Linha 703
- Linha 707
- Linha 708
- Linha 709
- Linha 710
- Linha 711
Consulte os horários das suas linhas válidos a partir de 6 de novembro de 2023.
Mudanças nos horários e rotas das rotas escolares:
- Linha 712 (D e E):
Modificação da rota para retornar a Meaux e evitar engarrafamentos.
Primeira corrida direta: Mudança da parada Grands Moulins de Paris para a segunda rota direta via LEP de Coubertin.
A corrida mudou para as 7h05 em vez das 7h20 na 712 E da estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
- Linha 713:
A corrida das 16h05 da 713 A no início do colégio Nicolas Tronchon é atrasada em 5 minutos e vai para as 16h10 no LMJV.
A corrida das 8h08 do 713 C vinda de "Haute Garenne" não atende mais os "Les Frênes", "Les Ormes", "Stade de Saint-Pathus" e "Les Sources" de segunda a sexta-feira.
- Linha 714:
O serviço para Gesvres e Forfry foi integrado na corrida, cobrindo a primeira entrada dos estabelecimentos privados de Meaux, as 2 saídas à noite e 1 corrida às 12h50 de quarta-feira.
Dobrando a corrida das 12h50 na quarta-feira para o Boulevard Jean Rose
Mudanças no horário e no terminal da linha 711:
- Linha 711:
Ajuste do cronograma de quarta-feira ao meio-dia para o passeio da escola Jeanne Bonnardel-Béguin
Modificação do terminal: O internato e desembarque dos alunos do ensino fundamental agora é realizado na estação de ônibus escolar e não mais na parada "Les Clos"
Mudanças na oferta e nos horários:
- Linha 9:
Criação de uma corrida às 7h49 (dublagem) em Charmentray para absorver o fluxo de alunos que vão para a escola de ensino fundamental Les Tilleuls.
Modificação da partida para 7h40 de Meaux em vez de 7h50 para evitar atrasos e garantir a entrada dos estabelecimentos de Mitry Mory às 9h.
Modificação da partida das 8h30 de Meaux, que atende o Collège des Tilleuls, para 9h14 em vez das 8h54 (entrada 9h30).
Modificação da primeira partida na estação Mitry-Claye às 6h05 para permitir a conexão TER na estação Meaux
- Linha 19 (Villevaudé):
Modificação dos calendários das duas corridas escolares para a escola Gérard Phillipe Middle School + modificação do tempo do percurso nessas duas provas (7h05 – 8h15: +9/10min de tempo do percurso)
- Linha 707:
Direção de retorno: Modificação da oferta entre 7h30 e 9h para melhor distribuir o público escolar e os trabalhadores que pegam o trem durante o período letivo
Ajustando e adicionando registros:
- Linha 22:
A parada Château de Nantouillet foi adicionada pela manhã nas 2 viagens que partem da estação de Villeparisis às 7h41 e 8h35.
- Linha 19 (Claye-Souilly):
As paradas "Le Champ de Claye" e "Mauperthuis" foram adicionadas.
Zona de gaivotas TàD 3:
Abolição da conexão na estação Mitry-Claye para facilitar as chegadas e saídas de estudantes do ensino médio do colégio Honoré de Balzac fora do horário comercial, e para permitir mais liberdade na escolha dos horários de reserva em municípios remotos.