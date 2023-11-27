Movimento social de terça-feira, 28 de novembro de 2023

Encontre as corridas que acontecerão na quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Devido ao aviso de greve apresentado pelos sindicatos, o trânsito provavelmente será interrompido a partir de terça-feira, 28 de novembro.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Você encontrará abaixo a tarifa dos serviços cobertos para o dia de quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

O tráfego é normal em todas as linhas da rede.

  • Linha 1: Serviço normal
  • Linha 2: Serviço normal
  • Linha 3: Serviço normal
  • Linha 5: Serviço normal
  • Linha 6: Serviço normal
  • Linha 22: Serviço normal
  • Linha 41: Serviço normal
  • Linha 42: Serviço normal
  • Linha 43: Serviço normal
  • Linha 44: Serviço normal
  • Linha 45: Serviço normal
  • Linha 61: Serviço normal
  • Linha 62: Serviço normal
  • Linha 63: Serviço normal
  • Linha 104: Serviço normal
  • Linha 316: Serviço normal
  • Linha 317: Serviço normal
  • Linha 318: Serviço normal
  • Linha 319: Serviço normal
  • Linha 320: Serviço normal
  • Linha 321: Serviço normal
  • Linha 322: Serviço normal
  • Linha 323: Serviço normal
  • Linha 324: Serviço normal
  • Linha 325: Serviço normal
  • Linha 330: Serviço normal
  • Linha 331: Serviço normal
  • Linha 332: Serviço normal
  • Linha 1001: Serviço normal
  • Linha 3604: Serviço normal
  • Linha 3612: Serviço normal
  • Linha 613A: Serviço Normal
  • Linha 613B: Serviço Normal
  • Linha 6809: Serviço normal
  • Linha 6814: Serviço normal
  • Linha 6816: Serviço normal
  • Linha 9102: Serviço normal
  • Linha 9103: Serviço normal
  • Linha 9107: Serviço normal
  • Linha 917A: Serviço normal
  • Linha 917B: Serviço normal
  • Linha 917C: Serviço normal
  • Linha 9307: Serviço normal
  • Linha 9308: Serviço normal
  • Linha 9310: Serviço normal
  • Linha 9350: Serviço normal