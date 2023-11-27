Devido ao aviso de greve apresentado pelos sindicatos, o trânsito provavelmente será interrompido a partir de terça-feira, 28 de novembro.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.
Você encontrará abaixo a tarifa dos serviços cobertos para o dia de quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
Devido ao aviso de greve apresentado pelos sindicatos, o trânsito provavelmente será interrompido a partir de terça-feira, 28 de novembro.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.
Você encontrará abaixo a tarifa dos serviços cobertos para o dia de quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
O tráfego é normal em todas as linhas da rede.
- Linha 1: Serviço normal
- Linha 2: Serviço normal
- Linha 3: Serviço normal
- Linha 5: Serviço normal
- Linha 6: Serviço normal
- Linha 22: Serviço normal
- Linha 41: Serviço normal
- Linha 42: Serviço normal
- Linha 43: Serviço normal
- Linha 44: Serviço normal
- Linha 45: Serviço normal
- Linha 61: Serviço normal
- Linha 62: Serviço normal
- Linha 63: Serviço normal
- Linha 104: Serviço normal
- Linha 316: Serviço normal
- Linha 317: Serviço normal
- Linha 318: Serviço normal
- Linha 319: Serviço normal
- Linha 320: Serviço normal
- Linha 321: Serviço normal
- Linha 322: Serviço normal
- Linha 323: Serviço normal
- Linha 324: Serviço normal
- Linha 325: Serviço normal
- Linha 330: Serviço normal
- Linha 331: Serviço normal
- Linha 332: Serviço normal
- Linha 1001: Serviço normal
- Linha 3604: Serviço normal
- Linha 3612: Serviço normal
- Linha 613A: Serviço Normal
- Linha 613B: Serviço Normal
- Linha 6809: Serviço normal
- Linha 6814: Serviço normal
- Linha 6816: Serviço normal
- Linha 9102: Serviço normal
- Linha 9103: Serviço normal
- Linha 9107: Serviço normal
- Linha 917A: Serviço normal
- Linha 917B: Serviço normal
- Linha 917C: Serviço normal
- Linha 9307: Serviço normal
- Linha 9308: Serviço normal
- Linha 9310: Serviço normal
- Linha 9350: Serviço normal