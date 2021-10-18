Movimento social - Reembolso de assinaturas

A operação para reembolso de assinaturas foi concluída desde 29 de novembro às 23h59.

Se você enviou um pedido de reembolso, lembramos que ele será processado em até 6 semanas a partir da data de envio.

