A operação para reembolso de assinaturas foi concluída desde 29 de novembro às 23h59.
Se você enviou um pedido de reembolso, lembramos que ele será processado em até 6 semanas a partir da data de envio.
Saudações.
Movimento social - Reembolso de assinaturas
