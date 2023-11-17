Juntos, vamos coletar brinquedos para crianças!
Para que cada criança possa se beneficiar de um Natal único, a rede de ônibus Île-de-France Mobilités do território de Cœur d'Essonne está organizando a 6ª edição de sua coleção de brinquedos a bordo do ônibus de Natal.
A operação do ônibus de Natal é organizada em parceria com municípios e associações. Todos os brinquedos serão então separados e entregues a instituições de caridade e organizações sociais que serão responsáveis por distribuí-los para crianças de famílias de baixa renda.
Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos e, por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.
Venha doar seus brinquedos para o Papai Noel e participe de uma ação de solidariedade.
Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2023 em cada município, bem como os locais e horários de presença:
Breuillet:
Sábado, 18 de novembro, das 10h às 13h – Estacionamento do Carrefour Market
Saint-Michel-sur-Orge:
Quarta-feira, 13 de dezembro, das 14h às 17h – Em frente à Prefeitura
Sábado, 16 de dezembro, das 9h às 12h: estacionamento do Géant Casino
O Norville:
Quarta-feira, 29 de novembro, das 10h às 13h – estacionamento Bassin Nautique
Sainte-Geneviève-des-Bois:
Sábado, 25 de novembro, das 14h às 18h - Praça do Mercado
Sábado, 02 de dezembro, das 14h às 18h – Public Garden
Brétigny-sur-Orge:
Quarta-feira, 6 de dezembro, das 9h às 12h – estacionamento de Auchan
Quinta-feira, 14 de dezembro, das 9h às 12h – Place du Marché
Morsang-sur-Orge:
Sábado, 09 de dezembro, das 9h às 18h – Estacionamento Intermarché
Estamos contando com você!