Juntos, vamos coletar brinquedos para crianças!

Para que cada criança possa se beneficiar de um Natal único, a rede de ônibus Île-de-France Mobilités do território de Cœur d'Essonne está organizando a 6ª edição de sua coleção de brinquedos a bordo do ônibus de Natal.

A operação do ônibus de Natal é organizada em parceria com municípios e associações. Todos os brinquedos serão então separados e entregues a instituições de caridade e organizações sociais que serão responsáveis por distribuí-los para crianças de famílias de baixa renda.

Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos e, por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.

Venha doar seus brinquedos para o Papai Noel e participe de uma ação de solidariedade.

Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2023 em cada município, bem como os locais e horários de presença:

Breuillet:

Sábado, 18 de novembro, das 10h às 13h – Estacionamento do Carrefour Market

Saint-Michel-sur-Orge:

Quarta-feira, 13 de dezembro, das 14h às 17h – Em frente à Prefeitura

Sábado, 16 de dezembro, das 9h às 12h: estacionamento do Géant Casino

O Norville:

Quarta-feira, 29 de novembro, das 10h às 13h – estacionamento Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Sábado, 25 de novembro, das 14h às 18h - Praça do Mercado

Sábado, 02 de dezembro, das 14h às 18h – Public Garden

Brétigny-sur-Orge:

Quarta-feira, 6 de dezembro, das 9h às 12h – estacionamento de Auchan

Quinta-feira, 14 de dezembro, das 9h às 12h – Place du Marché

Morsang-sur-Orge:

Sábado, 09 de dezembro, das 9h às 18h – Estacionamento Intermarché

Estamos contando com você!