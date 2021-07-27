A partir de 30 de agosto de 2021, com a Line N DRT, você vai dar o ritmo!
Novidade: a partir da parada Foch Niepce, sua linha N passa a ser um serviço de Transporte sob Demanda, para um serviço mais flexível e de qualidade para Vaux-le-Penil, e em particular para a ZA.
Mais informações e reservas no tad.idfmobilités.fr
Transporte Responsivo à Demanda: um serviço inovador e sob medida para suas viagens!
A Linha N está evoluindo com um serviço inovador para atender Vaux-le-Penil e, em particular, sua Área de Negócios.
Assim, a linha N torna-se uma linha TàD a partir da parada Foch Niepce para um serviço mais fino e flexível até o Parque Empresarial Vaux-le-Penil e seus arredores.
Economize tempo de viagem na ida com uma rota personalizada no perímetro da Zona de Atividades.
Economize tempo de espera na sua devolução, com um serviço que o busca no horário que você escolher.
Esse novo recurso entra em vigor em 30 de agosto, mas você pode preparar suas reservas a partir de 16 de agosto.
Como funciona?
- Na direção de saída: Pegue a linha N como de costume, se quiser parar na zona do Tàd, por favor, indique isso ao motorista ao embarcar.
- Para a viagem de volta, tudo o que você precisa fazer é reservar com antecedência, até 30 minutos antes da corrida
Você vai ao Parque Empresarial Vaux-le-Penil e arredores? Descubra como funciona seu ADT N-Line.
Na viagem de ida, em direção à ZA de Vaux-le-Pénil:
- 1: pegue a linha N como está acostumado
- 2: Quando chegar à parada Foch Niepce, informe o motorista sobre sua parada no sinal
- 3: O motorista irá deixá-lo na parada solicitada por uma rota otimizada.
No caminho de volta, na direção de Melun/Péguy:
- 1: conectar-se ao aplicativo TàD da Île-de-France Mobilités.
-2: Reserve seu passeio até 30 minutos antes da largada, indicando suas paradas para entrar e descer
- 3: 2 minutos antes da partida, você recebe um alerta avisando que seu ônibus está prestes a chegar.
Como reservar?
- Por telefone, ligando para o seguinte número: 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h);
- Online pelo seguinte site: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Baixando o aplicativo gratuito TAD Île-de-France Mobilités.
O + para você:
- Conexões com o RER D e o Transilien R na estação Melun
- Um serviço novo, inovador e fácil de usar
- Um serviço mais refinado e flexível para Vaux-le-Pénil e, em particular, para a Zona Empresarial.
As paradas da linha regular N são as seguintes: Péguy, la Forêt, Le Boeuf, Gabriel Péri, Cité Lallemand, Carnot, Château Bouillants, Berthelot, Mairie, Marché couvert, Curie, Vilaubois, Joliot Curie, Croix Saint Jacques, Gare de Melun, Place Chapu, Notre Dame, Quai Rossignol, Praslin Université, Gambetta, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Route de Montereau, Juin Clemenceau e Foch Niepce.
As paradas atendidas pela Transport on Demand são as seguintes: Saint Just Clemenceau, Ferme, 14 Juillet, Guignottes, Pigeons, Javal, Baste Seine, Seine Grisonnières, Rue du Chêne, Curie Foch, Justice, Curie Foch, Saint Just Einstein, Passerelle
Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:
- O aplicativo Île-de-France Mobilités TàD, disponível na App Store e Play Store ou no site tad.idfmobilites.fr/
- Em nossos escritórios de vendas na estação Melun e no Mail
- Por telefone no 01 60 07 94 70 de segunda a sábado, das 6h30 às 20h00
- Twitter @Melun_IDFM
Desejamos a você um ótimo começo de ano letivo em nossas linhas!