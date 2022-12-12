Notícias semelhantes

Com a fusão das linhas E e N, agora é possível pegar a linha E para chegar ao Hospital Center ou à estação Villeneuve-Saint-Georges, de segunda a sexta-feira das 6h às 21h e sábado das 8h às 19h. Aos domingos, a linha B continua atendendo o Hospital na parada Polyclinique.

Outra novidade: a linha E leva você até a estação Boissy-Saint-Léger para se conectar com o RER A, de segunda a sexta-feira, com uma partida a cada 30 minutos. Entre Villeneuve-Saint-Georges e Brunoy, a frequência de passagem não muda, com um ônibus a cada 15 minutos.