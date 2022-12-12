Notícias semelhantes

Novo na sua linha em 2023!

Publicado em

Leitura 2 min

Suas linhas de ônibus estão evoluindo no seu território Val d'Yerres Val de Seine a partir de 03 de janeiro de 2023.

A linha E se une à linha N e permite que você entre na RER A

Com a fusão das linhas E e N, agora é possível pegar a linha E para chegar ao Hospital Center ou à estação Villeneuve-Saint-Georges, de segunda a sexta-feira das 6h às 21h e sábado das 8h às 19h. Aos domingos, a linha B continua atendendo o Hospital na parada Polyclinique.

Outra novidade: a linha E leva você até a estação Boissy-Saint-Léger para se conectar com o RER A, de segunda a sexta-feira, com uma partida a cada 30 minutos. Entre Villeneuve-Saint-Georges e Brunoy, a frequência de passagem não muda, com um ônibus a cada 15 minutos.

Extensão da linha Bus E até Boissy-Saint-Léger, RER A.
Troque de linha E - Ônibus

Fusão das linhas N e E. Extensão da linha E até a RER A na estação Boissy-Saint-Léger.

Baixe o mapa da linha E
Baixe o horário da linha E

Suas linhas H e V estão agrupadas

As linhas H e V se tornam linhas H, para oferecer uma melhor conexão com a estação Montgeron Crosne.

Agora você pode conectar Crosne e Montgeron sem transferências, todos os dias.

Consolidação das linhas de ônibus H e V.
As linhas V e H tornam-se a linha H.

Fusão das linhas de ônibus H e V entre Montgeron e Crosne.

Baixe o mapa da linha H
Baixe o horário da linha H

Sua linha I é estendida até o município de Villecresnes

Sua linha I é estendida até a parada Radio de Villecresnes.  Agora é possível acessar a estação de Yerres a partir de 3 novas paradas: Bois d'Auteuil, Mélanie Bois e Rádio.

Extensão da linha Bus I até o ponto Radio de Villecresnes.
Extensão da linha I

Extensão da linha I em direção à parada Radio em Villecresnes.

Baixe o mapa da linha I
Baixe o cronograma da linha I

Sua linha M vai mais longe

Sua linha M é estendida da ZA Perdrix até o shopping Eden, com duas viagens pela manhã e duas à noite. As novas paradas são Libération e RN Santéry no município de Santeny, e RN Servon e Eden no município de Servon.

Extensão da linha de ônibus M até a parada Eden em Servon.
Extensão da linha M.

Extensão da linha M em direção ao Eden parada no município de Servon.

Baixe o mapa da linha M
Baixe o horário da linha M

O ônibus noturno N135 é estendido até a estação Boissy-Saint-Léger

Seu ônibus noturno N135 é estendido entre as estações Villeneuve-Saint-Georges e Boissy-Saint-Léger, da 1h às 4h da manhã.

Extensão do ônibus noturno N135 até a estação RER de Boissy-Saint-Léger.
Extensão do ônibus noturno N135 até a estação Boissy-Saint-Léger
Baixe o mapa da linha N135
Baixe o horário da linha N135
Encontre meus horários

Notícias semelhantes