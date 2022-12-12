Notícias semelhantes

A linha E se une à linha N e permite que você entre na RER A
Com a fusão das linhas E e N, agora é possível pegar a linha E para chegar ao Hospital Center ou à estação Villeneuve-Saint-Georges, de segunda a sexta-feira das 6h às 21h e sábado das 8h às 19h. Aos domingos, a linha B continua atendendo o Hospital na parada Polyclinique.
Outra novidade: a linha E leva você até a estação Boissy-Saint-Léger para se conectar com o RER A, de segunda a sexta-feira, com uma partida a cada 30 minutos. Entre Villeneuve-Saint-Georges e Brunoy, a frequência de passagem não muda, com um ônibus a cada 15 minutos.
Suas linhas H e V estão agrupadas
As linhas H e V se tornam linhas H, para oferecer uma melhor conexão com a estação Montgeron Crosne.
Agora você pode conectar Crosne e Montgeron sem transferências, todos os dias.
Sua linha I é estendida até o município de Villecresnes
Sua linha I é estendida até a parada Radio de Villecresnes. Agora é possível acessar a estação de Yerres a partir de 3 novas paradas: Bois d'Auteuil, Mélanie Bois e Rádio.
Sua linha M vai mais longe
Sua linha M é estendida da ZA Perdrix até o shopping Eden, com duas viagens pela manhã e duas à noite. As novas paradas são Libération e RN Santéry no município de Santeny, e RN Servon e Eden no município de Servon.
O ônibus noturno N135 é estendido até a estação Boissy-Saint-Léger
Seu ônibus noturno N135 é estendido entre as estações Villeneuve-Saint-Georges e Boissy-Saint-Léger, da 1h às 4h da manhã.