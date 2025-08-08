Notícias semelhantes

Várias linhas no território do Centro e do Sud Yvelines estão mudando seus horários a partir de segunda-feira, 9 de março de 2026:

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Linha 5307 : novo folheto disponível aqui.

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novo folheto disponível aqui. Linha 5313 : novo folheto disponível aqui.

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Além disso, um novo serviço prático e inovador será implementado em todas as estações dessas linhas: um código QR permitirá que você acesse a próxima passagem do ônibus. Tudo o que você precisa fazer é escanear o código com seu smartphone para obter as informações atualizadas imediatamente.