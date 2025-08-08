Notícias semelhantes

Novo horário de funcionamento a partir de 9 de março de 2026!

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Seus horários de ônibus mudam a partir de segunda-feira, 9 de março de 2026, em certas linhas!

Várias linhas no território do Centro e do Sud Yvelines estão mudando seus horários a partir de segunda-feira, 9 de março de 2026:

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

  • Linha 5307 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5311: novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5313 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5330 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5334 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5337 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5348: novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5349 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5359: novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5367 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5371 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5211: novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5224 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5242 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 5278 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 7806 : novo folheto disponível aqui.
  • Linha 7812 : novo folheto disponível aqui.

Além disso, um novo serviço prático e inovador será implementado em todas as estações dessas linhas: um código QR permitirá que você acesse a próxima passagem do ônibus. Tudo o que você precisa fazer é escanear o código com seu smartphone para obter as informações atualizadas imediatamente.

Para calcular sua rota, procure os horários de partida do seu ônibus, consulte informações de trânsito, baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités!

Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.

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Até logo no seu território!

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