Notícias semelhantes

Várias linhas no território do Centro e do Sud Yvelines estão mudando seus horários a partir de segunda-feira, 9 de março de 2026:
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha 5307 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5311: novo folheto disponível aqui.
- Linha 5313 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5330 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5334 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5337 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5348: novo folheto disponível aqui.
- Linha 5349 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5359: novo folheto disponível aqui.
- Linha 5367 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5371 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5211: novo folheto disponível aqui.
- Linha 5224 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5242 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 5278 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 7806 : novo folheto disponível aqui.
- Linha 7812 : novo folheto disponível aqui.
Além disso, um novo serviço prático e inovador será implementado em todas as estações dessas linhas: um código QR permitirá que você acesse a próxima passagem do ônibus. Tudo o que você precisa fazer é escanear o código com seu smartphone para obter as informações atualizadas imediatamente.
Para calcular sua rota, procure os horários de partida do seu ônibus, consulte informações de trânsito, baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités!
Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.
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Até logo no seu território!