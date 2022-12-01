As mudanças no horário dizem respeito às seguintes linhas:

Linha 22 : Versalhes Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace

Linha 23: Versalhes Europa <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6

Linha 34: Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Vélizy-Villacoublay Centre Comercial

Linha 40 : Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord

Linha 42: Boulogne, Billancourt, Pont de Sèvres <> , Vélizy-Villacoublay, L'Onde Maison des Arts

Linha 261: Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré

Linha 262 : Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Linha 263: Versalhes Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Linha 264 : Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas

Clique na sua linha (acima) para acessar seus novos horários!