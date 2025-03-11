Novos horários em suas linhas a partir de 17 de março de 2025!

Publicado em

Seus horários de ônibus mudam a partir de segunda-feira, 17 de março de 2025, em certas linhas!

Encontre os folhetos de horários para baixar neste artigo!

Como parte do trabalho relacionado ao desenvolvimento da Tzen 4 na estação Evry-Courcouronnes, o desvio instalado no Boulevard des Champs-Élysées será estendido até o verão de 2025.

A implementação desses novos horários diz respeito às rotas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245.

Para se adaptar a essas novas condições de tráfego e garantir um serviço mais confiável, novos horários serão aplicados às suas linhas de ônibus a partir de segunda-feira, 17 de março de 2025.

O objetivo desses novos horários é melhorar a pontualidade dos seus ônibus e reduzir os atrasos significativos que podem ocorrer durante esse período de trabalho.

Você poderá consultar estes novos cronogramas:

  • No site e aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités
  • Nos pontos de ônibus das linhas a partir de 14 de abril de 2025
  • Por telefone 0 800 10 20 20
  • No Bus Centre Essonne agência

 

Encontre os horários das suas linhas:

Pegue meu ônibus pela estação Evry-Courcouronnes:

