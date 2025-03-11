Como parte do trabalho relacionado ao desenvolvimento da Tzen 4 na estação Evry-Courcouronnes, o desvio instalado no Boulevard des Champs-Élysées será estendido até o verão de 2025.

A implementação desses novos horários diz respeito às rotas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245.

Para se adaptar a essas novas condições de tráfego e garantir um serviço mais confiável, novos horários serão aplicados às suas linhas de ônibus a partir de segunda-feira, 17 de março de 2025.

O objetivo desses novos horários é melhorar a pontualidade dos seus ônibus e reduzir os atrasos significativos que podem ocorrer durante esse período de trabalho.

Você poderá consultar estes novos cronogramas: