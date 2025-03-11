Encontre os folhetos de horários para baixar neste artigo!
Como parte do trabalho relacionado ao desenvolvimento da Tzen 4 na estação Evry-Courcouronnes, o desvio instalado no Boulevard des Champs-Élysées será estendido até o verão de 2025.
A implementação desses novos horários diz respeito às rotas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245.
Para se adaptar a essas novas condições de tráfego e garantir um serviço mais confiável, novos horários serão aplicados às suas linhas de ônibus a partir de segunda-feira, 17 de março de 2025.
O objetivo desses novos horários é melhorar a pontualidade dos seus ônibus e reduzir os atrasos significativos que podem ocorrer durante esse período de trabalho.
Você poderá consultar estes novos cronogramas:
- No site e aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités
- Nos pontos de ônibus das linhas a partir de 14 de abril de 2025
- Por telefone 0 800 10 20 20
- No Bus Centre Essonne agência
