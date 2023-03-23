O horário da linha 101 entre Vélizy-Villacoublay Mairie de Tarron e Jouy-en-Josas Trois Canards está mudando: as partidas à tarde são escalonadas em 5 minutos para permitir que os alunos não percam o ônibus.
Baixe o novo cronograma abaixo.
Adaptação dos horários na linha 101
Publicado em
Leitura 1 min
A partir de 27 de março de 2023, para garantir melhor serviço ao Collège Maryse Bastié e ao Collège Saint-Exupéry, os horários da linha 101 estão sendo alterados.
O horário da linha 101 entre Vélizy-Villacoublay Mairie de Tarron e Jouy-en-Josas Trois Canards está mudando: as partidas à tarde são escalonadas em 5 minutos para permitir que os alunos não percam o ônibus.
Baixe o novo cronograma abaixo.