A partir de 2 de setembro de 2024, descubra a nova linha Express que liga Bréval a La Défense. Mais econômica, ecológica e confortável, essa linha ligará Bréval a La Défense passando pelos municípios de Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert e Auffreville-Brasseuil pela A14.

Aproveite uma viagem sem estresse, permitindo que você relaxe ou trabalhe com acesso direto ao seu destino.

A criação da linha 7825 faz parte de uma abordagem voltada para melhorar a mobilidade dos municípios envolvidos e reduzir a pegada de carbono.

Confira o cronograma da linha 7825

A linha operará de segunda a sexta-feira, com três viagens de ida e volta por dia e um tempo médio de viagem de 45 minutos entre Auffreville-Brasseuil e La Défense.

Diagrama da linha 7825

De La Défense, você se beneficiará de muitas conexões com diferentes meios de transporte público. Você terá acesso ao RER A e E, linhas de trem L e U, Metrô 1, Bonde T2 e várias linhas de ônibus

Essa interconexão facilitará sua viagem para outros destinos na Île-de-France, tornando sua viagem mais fluida e eficiente.

