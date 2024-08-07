Mais econômica, mais ecológica e confortável, a nova linha expressa 7825 ligará Bréval a La Défense passando pelos municípios de Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert e Auffreville-Brasseuil, pela A14.
Aproveite uma viagem sem estresse, permitindo que você relaxe ou trabalhe com acesso direto ao seu destino.
A criação da linha 7825 faz parte de uma abordagem voltada para melhorar a mobilidade dos municípios envolvidos e reduzir a pegada de carbono.
A linha operará de segunda a sexta-feira, com três viagens de ida e volta por dia e um tempo médio de viagem de 45 minutos entre Auffreville-Brasseuil e La Défense.
De La Défense, você se beneficiará de muitas conexões com diferentes meios de transporte público. Você terá acesso ao RER A e E, linhas de trem L e U, Metrô 1, Bonde T2 e várias linhas de ônibus
Essa interconexão facilitará sua viagem para outros destinos na Île-de-France, tornando sua viagem mais fluida e eficiente.
