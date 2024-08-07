Mais econômica, mais ecológica e confortável, a nova linha expressa 7825 ligará Bréval a La Défense passando pelos municípios de Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert e Auffreville-Brasseuil, pela A14.

Aproveite uma viagem sem estresse, permitindo que você relaxe ou trabalhe com acesso direto ao seu destino.

A criação da linha 7825 faz parte de uma abordagem voltada para melhorar a mobilidade dos municípios envolvidos e reduzir a pegada de carbono.