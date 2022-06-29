Cartaz de comunicação "Sorrindo o ano todo com sua nova oferta de ônibus no Pays de Meaux"
Criação de 2 novos serviços de ônibus noturno em Meaux!
Aproveite um serviço personalizado à noite, graças à implementação, a partir de 1º de agosto de 2022, de dois ônibus noturnos, com horário garantido a partir da estação Meaux (plataformas 4 e 6).
À noite, o Bus de Soirée Nord assume a linha H e o Bus de Soirée Sud substitui as linhas B e D.
Esses ônibus facilitam retornos tardios até 00:20 nos dias úteis, 14:00 aos sábados e 00:20 aos domingos.
Como funciona?
- Ônibus Noturno Norte
Da estação Meaux (Plataforma 4), nos horários indicados, você pode ir às paradas definidas, conforme seu pedido. O Bus de Soirée Nord oferece uma parada sistemática no Hôpital, com horários garantidos de partida, até a estação Meaux.
- Ônibus Sul da Noite
Da Estação Meaux (Plataforma 6), nos horários indicados, você pode seguir, conforme seu pedido, para as paradas definidas. O South Evening Bus oferece uma parada sistemática em Saint-Jean de Bosco, com horários garantidos de partida, até a estação Meaux.
Este serviço não exige reserva prévia! Seu ônibus estará esperando por você na estação Meaux e o deixará onde quiser, de acordo com a lista de paradas definida acima.
Plano das zonas dos 2 ônibus noturnos. O ônibus noturno Zone Nord vai da Estação Meaux até o distrito hospitalar e o ônibus noturno Zone Sud vai da Estação Meaux até Dunant/Beauval
Mais ônibus na sua linha 19
A partir de agora, a linha 19 oferece uma conexão melhor entre as estações de Meaux e Chessy, com 7 partidas a mais todos os dias úteis.
Linha 777 melhor conectada ao trem
O horário da linha 777 foi ajustado para que você possa desfrutar de uma melhor conexão com o trem da Linha P na estação Meaux
Sua linha O está integrada ao Transporte Responsivo à Demanda
Sua Linha O agora está integrada ao Transporte Sob Demanda da Zona P para maior simplicidade!
Você se beneficia de uma rota idêntica para a parada "Georges Claude" com rotas mais diretas.
Para lembrar, o serviço TàD está disponível por simples reserva, de segunda a sábado.