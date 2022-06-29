Criação de 2 novos serviços de ônibus noturno em Meaux!

Aproveite um serviço personalizado à noite, graças à implementação, a partir de 1º de agosto de 2022, de dois ônibus noturnos, com horário garantido a partir da estação Meaux (plataformas 4 e 6).

À noite, o Bus de Soirée Nord assume a linha H e o Bus de Soirée Sud substitui as linhas B e D.

Esses ônibus facilitam retornos tardios até 00:20 nos dias úteis, 14:00 aos sábados e 00:20 aos domingos.

Como funciona?

Ônibus Noturno Norte

Da estação Meaux (Plataforma 4), nos horários indicados, você pode ir às paradas definidas, conforme seu pedido. O Bus de Soirée Nord oferece uma parada sistemática no Hôpital, com horários garantidos de partida, até a estação Meaux.

Ônibus Sul da Noite

Da Estação Meaux (Plataforma 6), nos horários indicados, você pode seguir, conforme seu pedido, para as paradas definidas. O South Evening Bus oferece uma parada sistemática em Saint-Jean de Bosco, com horários garantidos de partida, até a estação Meaux.

Este serviço não exige reserva prévia! Seu ônibus estará esperando por você na estação Meaux e o deixará onde quiser, de acordo com a lista de paradas definida acima.