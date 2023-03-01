Notícias semelhantes

Informamos que a oferta garantida da sua linha 91-03 é reforçada de segunda a sexta-feira a partir de segunda-feira, 6 de março de 2023.

A lista de partidas deletadas está colapsada da seguinte forma:

Viagens de Dourdan canceladas: 6h43, 7h10, 7h40, 7h55, 8h11, 16h52, 17h26, 18h03.

Viagens de Massy canceladas: 7h24, 7h40, 8h25, 17h20, 17h30, 18h05, 18h40.

Abaixo está a lista das partidas que estão novamente seguradas:

De Dourdan: 5:29, 6:28, 7:00, 8:24, 18:45, 20:00

- O início às 5h44, que havia sido antecipado para as 5h33, será operado novamente às 5h44

De Massy: 6:05, 7:07, 7:50, 8:39, 16:10, 16:47, 19:31, 20:45

- O início às 6h20, que havia sido antecipado para as 6h10, será novamente fornecido às 6h10.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

