Notícias semelhantes

A partir de segunda-feira, 6 de março de 2023, o Dourdan TàD atenderá a zona Nordeste.

Você pode chegar à estação da rodovia Briis-sous-Forges e à estação do RER Saint-Chéron a partir de Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Breux-Jouy e Saint-Chéron.

Este serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, e das 17h às 20h, apenas mediante reserva.

Para mais informações e reservas em: tad.idfmobilites.fr